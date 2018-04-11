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Отдых туристов в Абхазии

Ахба: отели Абхазии заинтересованы в снижении цен для туристов

© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба в интервью на радио Sputnik рассказал об итогах рекламно-информационного тура, который состоялся в республике со 2 по 4 апреля.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Объекты размещения заинтересованы в снижении цен для туристов, сказал в интервью Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба.

"Совместно с туроператорами "Интуриста" организовали рекламный тур, мы всегда рекомендуем, чтобы цены были обоснованными в объектах размещения. Есть такие руководители, которые идут на снижение цен, чтобы привлечь туристов. Бизнес вправе как повышать, так и понижать цены, исходя из своих издержек, это рыночная экономика", — добавил он.

Абхазии выгодны обоснованные цены на объектах размещения туристов, сказал заместитель министра.

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© Sputnik Томас Тхайцук
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"Мы не можем диктовать цены, можем только назвать рекомендуемые цены. Полученные туристом услуги должны соответствовать стандартам, и они должны быть безопасными", — подчеркнул Ахба.

Снижение цен на туристических объектах размещения колеблется от 4 до 11%, это связано с тем, что владельцы гостиниц хотят привлечь отдыхающих, заметил Астамыр Ахба.

"Отельеры понимают, что лучше загружать максимально свои места, чем больше туристов, чем больше дней они проведут в Абхазии, тем больше это поможет экономической эффективности. Лучше привлекать людей ценовой политикой, чем места будут пустовать", — объяснил причину снижения цен Ахба.

Рекламно-информационный тур для представителей туристических агентств России прошел в Абхазии со 2 по 4 апреля. В рамках рекламного тура в республике побывали 26 представителей туристических агентств.

"Гости ознакомились с нашими ценами, их интересовали вопросы цены на пищеблоки, они были удивлены тому, что цены сильно отличаются от московских. Их интересовали основные туристические потоки, из каких регионов к нам приезжают люди", — подчеркнул Ахба.

В ходе тура участники посетили главные достопримечательности республики, такие как озеро Рица и Новоафонская пещера. Кроме того, турагенты смогли осмотреть большинство отелей в курортных городах Абхазии и лично оценить готовность объектов к приему туристов.

"Туроператор Интурист" рассчитывает привлечь в Абхазию до 50 тысяч туристов в этом сезоне.




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