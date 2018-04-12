Что делать в Абхазии в мае: цены, экскурсии, питание

Если вы еще не знаете, как провести майские каникулы, то запланируйте поездку в Абхазию сейчас.

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В марте на побережье в республике уже тепло. В апреле погода становится стабильнее, а в мае начинается субтропическое лето – еще не жарко, но можно позагорать и искупаться в море. В отличие от июля и августа в мае можно сколько угодно находиться на солнце без риска получить солнечный удар. Яркие краски будут радовать глаз и отвлекут от зимнего уныния северных районов России. Неувядающая зелень пальм, эвкалиптов и кипарисов создают особый шарм для майского отдыха в Абхазии.

Цены

Перелет Москва — Сочи обойдется примерно в 6 000 — 8 000 рублей, впрочем, почти так же, как вагон-купе. До границы из аэропорта можно добраться общественным транспортом или на такси. Опытные таксисты сразу поймут, турист вы или "местный" и попытаются повысить цены, поэтому вооружитесь информацией: стоимость такси до границы на Псоу – 400 – 500 рублей. Билет на автобус стоит 25 – 30 рублей. По Абхазии перемещаться можно на маршрутках и такси, только в Сухуме работает троллейбусная линия, проезд по которой обойдется в невероятные 5 рублей. До Гагры такси довезет примерно за 1000 рублей, а до Сухума за 2000 рублей. Маршрутки обойдутся значительно дешевле. От границы до Нового Афона и Сухума – 200 рублей, до Гагры – 100 рублей, до Пицунды – 120 рублей.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Гостиницы Абхазии предлагают весьма широкий спектр вариантов размещения. Для бюджетного отдыха предлагаются гостевые дома, хостелы и комнаты в частных домах. Такая услуга будет стоить от 3000 до 6000 рублей за 8 ночей на одного человека.

Цены на отели зависят от количества звезд. Трехзвездочный отель в центре Сухума за тот же период обойдется вам от 9 000 рублей до 30 000 рублей в зависимости от удаленности от центра. Для настоящих эстетов пятизвездочные отели ставят планку 45 000 – 50 000 рублей.

Знаменитое гостеприимство абхазов обязательно скажется и на сервисе. Так как курортный сезон в Абхазии начинается задолго до начала лета, владельцы гостевых домов и отелей тщательно готовятся к приему "майских" гостей.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Райский-майский тур

Если же вы любитель активного познавательного отдыха, то обязательно воспользуйтесь экскурсионными турами. Туроператоры предлагают программы на 4-5 дней. Их цены зависят от насыщенности и длительности, как правило, от 12 000 – 17 000 рублей.

Возьмем в качестве примера один из вариантов краткосрочного "праздничного" визита в Гагру.

Первый день — встреча группы в аэропорту, заселение в отеле в Гагре, завтрак. После этого вам предложат экскурсию в Новый Афон. Программа включает в себя посещение Новоафонской пещеры, мужского монастыря, водопада, храма Симона Кананита и прогулку по парку у Лебединого озера.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Второй день будет посвящен столичным красотам: обзорная экскурсия по Сухуму, Обезьяний питомник, Ботанический сад и на Форелевое хозяйство, обед в национальном ресторане — пацхе в селе Отхара.

На третий день вы познакомитесь с жемчужиной Абхазии – озером Рица и не менее впечатляющим Голубым озером. О легендах водопадов Мужские и Женские слезы поведают вам гиды, пока вы будете знакомиться с пугающими красотами Юпшарского каньона и фотографироваться у смотровой площадки с необычным названием "Прощай, Родина".

Последний день перед отъездом проведите в спокойном ритме, изучая красоты Гагры. Обзорная экскурсия, включающая посещение Коллонады, Приморского парка, крепости "Абаата" и, самое главное, ресторана "Гагрипш" — отличный вариант.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Чтобы вплотную познакомиться с культурой народа и понять, почему же гостеприимство – синоним Абхазии, нужно побывать на настоящем абхазском застолье. Один из самых популярных вариантов – застолье в селе Дурипш. Праздник еды, вина и зажигательного национального танца останется в памяти еще на много лет. В этом селе проходили самые важные собрания старейшин и гостили Никита Хрущев, Фидель Кастро, Хо Ши Мин.

Цена такой экскурсии 500 –700 рублей с человека. Экскурсионные бюро собирают группы по месту нахождения и привозят обратно к вечеру. Не упустите шанса стать почетными гостями в этом году.

Каникулы в столице

Если выбор пал на Сухум, то первый пункт назначения, несомненно, — набережная Махаджиров. Центральное место для вечерних прогулок богато архитектурными памятниками. Если вы увлекаетесь историей, можете нанять гида. Такая услуга обойдется примерно в 500 рублей с человека.

Не забудьте позаботиться и об обеде. Минуя современные рестораны и кафе европейской кухни, обязательно попробуйте знаменитые хачапуры-лодочки в апацхе "Нартаа". Это излюбленное место всех туристов и местных жителей познакомит вас с блюдами абхазской кухни и без преувеличения удивит ценами. Полноценный обед из трех блюд и абхазского вина на двоих не превысит 1000 рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лодочка

Государственный Русский театр драмы предлагает постановки как для детей, так и для их родителей. 3 мая можно посетить детский спектакль "Братец Кролик и Братец Лис" за 200 —500 рублей, а следующим вечером посмотреть "Тартюфа". Цена билета от 300 до 700 рублей.

Если и на отдыхе вы не забываете о физическом состоянии, то 6 мая станьте участником забега "Run Sukhum". Мероприятие приурочено ко Дню Победы 9 мая.

По дороге к набережной обязательно загляните в Центральный выставочный зал. Молодые и именитые абхазские художники и скульпторы представят вам свое видение современной Абхазии и через искусство познакомят с бытом и традициями народа совершенно бесплатно. ЦВЗ постоянно пополняется различными тематическими выставками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка к 50-летию Сухумского художественного училища в ЦВЗ

Абхазский государственный исторический музей недавно был отреставрирован. Здесь расскажут об обычаях, истории, покажут национальные костюмы. Главная достопримечательность музея – один из древнейших дольменов в мире. Билет на взрослого стоит 100 рублей, а для ребенка – 50, детям до 8 лет вход бесплатный.

Сухум – уютный и небольшой город. Здесь можно провести насыщенный день и не устать от расстояний. Завершите день в сухумском Ботаническом саду, который находится рядом с Госмузеем.

© Sputnik Томас Тхайцук Ночь в музее

Посетите Сухумский рынок, на котором можно запастись вкусными гостинцами в дорогу. Домашний фермерский сыр стоит 400-450 рублей за килограмм, аджинджихуа — 35-40 рублей за штуку, аджика – 400 —430 рублей за килограмм, 1,5 литра меда – 800 – 850 рублей, сушеная хурма – 240 – 250 рублей, домашнее вино – 200 — 250 рублей за литр.