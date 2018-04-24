17:12 24 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Побережье Черного моря в городе Гагра

Смотрим свысока: шесть лучших видовых площадок Абхазии

© Sputnik Илона Хварцкия
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
28930

Смотровые площадки традиционно одни из самых популярных пунктов назначения во время любого путешествия. Только здесь можно насладиться видами, которые попросту недоступны в низине, и сделать прекрасные снимки на память.

Sputnik Абхазия рекомендует лучшие площадки республики, на которых непременно надо побывать.

  • Мамзыщха

В шести километрах от Гагры находится гора Мамзыщха, высота ее 1876 метров над уровнем моря. Восемь месяцев в году пик покрыт снегом, а вот в остальное время здесь кипит жизнь: туристы совершают восхождение на вершину, а пастухи выгоняют на альпийские луга скот. Облюбовали вершину и любители экстрима. Дело в том, что Мамзыщха – идеальное место для полета на параплане. Полет может занять до 30 минут.

В начале XX века к вершине горы проложили дорогу для фаэтонов. В советское время этот извилистый серпантин длиной в 30 километров покрыли асфальтом. На вершине Мамзыщхи планировали построить горнолыжный курорт и подвести к нему канатную дорогу. Однако планам этим так и не суждено было свершиться. А вот оборудовать смотровые площадки вдоль дороги инженеры все же успели.

В ясную погоду с двух попутных площадок — на высоте в 300 метров и 975 метров — открывается живописный вид на Черное море, Гагру, Пицунду и поселок Алахадзы. Очень популярны экскурсии на Мамзыщху вечером, когда можно полюбоваться закатами.

  •  Анакопия

Анакопийская крепость, резиденция первых абхазских царей и древняя столица Абхазского царства, расположилась на вершине Апсарской горы на территории современного Нового Афона. Это место славится не только уникальными памятниками истории и культуры, но и живописными видами на лазурное море и снежные пики Кавказских гор.

Попасть на территорию историко-культурного заповедника можно как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно.

В 2008 году восточная сторожевая башня цитадели была реконструирована, на ее вершине была оборудована смотровая площадка. Добраться сюда можно только пешком, подъем займет до сорока минут. Машину можно оставить на парковке у кассы, отсюда тоже открывается прекрасный вид на Новый Афон.

  •  Новоафонский монастырь

Еще один пункт в приморском Новом Афоне – мужской Симоно-Кананитский монастырь у подножия Афонской горы.

К святой обители ведет извилистый серпантин вдоль монастырского оливкового сада. Асфальтированная дорога позволяет вполне комфортно подняться к монастырю на автомобиле. Ведет к монастырю и знаменитая "Тропа грешников". Согласно поверью, тот, кто пройдет этот путь на коленях, получит отпущение грехов.

Вид на город Новый Афон
© Фото: photo.qip
Вид на город Новый Афон

У стен монастыря оборудована небольшая смотровая площадка, откуда открывается вид на монастырские сады, Апсарскую гору и Новый Афон, утопающий в буйной субтропической растительности.

  • Дача Сталина в Новом Афоне

Новоафонская дача Сталина (всего у вождя в Абхазии их было пять) была построена в 1947 году.

Сталин приезжал на эту дачу раз шесть между 1947 и 1953 годами. После смерти вождя дача многие десятилетия продолжала использоваться как правительственная резиденция. Сейчас объект открыт для посещения.

Для туристов здесь проводятся экскурсии, из которых можно узнать о подземных ходах, секретной правительственной связи и о том, почему "отец народов" по ночам переходил из спальни в спальню.

Несмотря на то, что сталинская дача укрыта в зелени огромных эвкалиптов и не заметна со стороны, отсюда открывается живописная панорама на побережье.

Вход на дачу возможен либо со стороны Новоафонского монастыря, либо через КПП Госдачи на улице Лакоба в Новом Афоне.

  • Сухумская гора

Самаата рху. Так звучит оригинальное название горы, которое в разные исторические периоды была известна как Лысая гора, гора Чернявского или Сухумская гора. Сухумчане нередко именуют ее "фуникулером", хотя никакого подъемника здесь нет, но разговоры о его постройке, как видно, не прошли бесследно.

Вид на город Сухум
© Фото: abkhazia-apsny
Вид на город Сухум

Отсюда открывается вид как на город, так и на романтические его окрестности, маленькие домики, разбросанные по живописным холмам.

Добраться сюда можно по серпантину на машине. Пешком восхождение займет до получаса.

  • Рица

Пожалуй, самый популярный у туристов вид – это панорама со смотровой площадки на озере Рица.

Высокогорное озеро Рица находится на северо-западе Абхазии на высоте  950 метров над уровнем моря. К нему ведет живописная дорога вдоль русла рек Бзыбь, Юпшара и Гега через Юпшарский каньон. Это место силы, с которым связано множество легенд. Абхазы верили, что окрестности озера Рица имеют магическую силу.

На северном берегу, вдали от посторонних глаз, скрыта в буйной растительности еще одна из сталинских дач в Абхазии. При желании отсюда можно совершить небольшую водную прогулку на старинном катере.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подготовка к Параду Победы
    Парадный строй

    Военные Южной Осетии готовятся к параду 9 Мая на российской базе, а в начале мая запланированы три генеральных репетиций в Цхинвале.

  • Трасса Баку-Сумгайыт
    В доступе отказано

    На период проведения автогонок "Формула-1" введен временный запрет на въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Отсутствие надежды

    К народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы, заявил президент Армен Саркисян.

  • Вечный огонь на братском кладбище, архивное фото
    На братских могилах…

    Останки 145 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружены в ходе ремонта дороги в поселке Пампали в Латвии.

  • Пьяный водитель
    Неанонимные алкоголики

    Министр коммуникаций и транспорта Литвы предложил публиковать в СМИ фамилии водителей, которых задержали за рулем в нетрезвом виде

  • Интервью
    Изгнать из эфира

    Госдеп США выделяет $2 миллиона на производство и адаптацию для молдавского ТВ американских передач – эти меры "должны привести к переориентации аудитории".

  • Подготовка к Параду Победы
    Парадный строй

    Военные Южной Осетии готовятся к параду 9 Мая на российской базе, а в начале мая запланированы три генеральных репетиций в Цхинвале.

  • Трасса Баку-Сумгайыт
    В доступе отказано

    На период проведения автогонок "Формула-1" введен временный запрет на въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Отсутствие надежды

    К народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы, заявил президент Армен Саркисян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Волки Забиваки и матрешки: магазин атрибутики ЧМ-2018
В Китае установили светофор, поливающий водой пешеходов-нарушителей
Мокрые нарушители: китайских пешеходов обливает специальное приспособление
История мячей ЧМ по футболу
Как менялся мяч ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia