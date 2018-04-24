Смотрим свысока: шесть лучших видовых площадок Абхазии

Смотровые площадки традиционно одни из самых популярных пунктов назначения во время любого путешествия. Только здесь можно насладиться видами, которые попросту недоступны в низине, и сделать прекрасные снимки на память.

Sputnik Абхазия рекомендует лучшие площадки республики, на которых непременно надо побывать.

Мамзыщха

В шести километрах от Гагры находится гора Мамзыщха, высота ее 1876 метров над уровнем моря. Восемь месяцев в году пик покрыт снегом, а вот в остальное время здесь кипит жизнь: туристы совершают восхождение на вершину, а пастухи выгоняют на альпийские луга скот. Облюбовали вершину и любители экстрима. Дело в том, что Мамзыщха – идеальное место для полета на параплане. Полет может занять до 30 минут.

В начале XX века к вершине горы проложили дорогу для фаэтонов. В советское время этот извилистый серпантин длиной в 30 километров покрыли асфальтом. На вершине Мамзыщхи планировали построить горнолыжный курорт и подвести к нему канатную дорогу. Однако планам этим так и не суждено было свершиться. А вот оборудовать смотровые площадки вдоль дороги инженеры все же успели.

В ясную погоду с двух попутных площадок — на высоте в 300 метров и 975 метров — открывается живописный вид на Черное море, Гагру, Пицунду и поселок Алахадзы. Очень популярны экскурсии на Мамзыщху вечером, когда можно полюбоваться закатами.

Анакопия

Анакопийская крепость, резиденция первых абхазских царей и древняя столица Абхазского царства, расположилась на вершине Апсарской горы на территории современного Нового Афона. Это место славится не только уникальными памятниками истории и культуры, но и живописными видами на лазурное море и снежные пики Кавказских гор.

Попасть на территорию историко-культурного заповедника можно как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно.

В 2008 году восточная сторожевая башня цитадели была реконструирована, на ее вершине была оборудована смотровая площадка. Добраться сюда можно только пешком, подъем займет до сорока минут. Машину можно оставить на парковке у кассы, отсюда тоже открывается прекрасный вид на Новый Афон.

Новоафонский монастырь

Еще один пункт в приморском Новом Афоне – мужской Симоно-Кананитский монастырь у подножия Афонской горы.

К святой обители ведет извилистый серпантин вдоль монастырского оливкового сада. Асфальтированная дорога позволяет вполне комфортно подняться к монастырю на автомобиле. Ведет к монастырю и знаменитая "Тропа грешников". Согласно поверью, тот, кто пройдет этот путь на коленях, получит отпущение грехов.

© Фото: photo.qip Вид на город Новый Афон

У стен монастыря оборудована небольшая смотровая площадка, откуда открывается вид на монастырские сады, Апсарскую гору и Новый Афон, утопающий в буйной субтропической растительности.

Дача Сталина в Новом Афоне

Новоафонская дача Сталина (всего у вождя в Абхазии их было пять) была построена в 1947 году.

Сталин приезжал на эту дачу раз шесть между 1947 и 1953 годами. После смерти вождя дача многие десятилетия продолжала использоваться как правительственная резиденция. Сейчас объект открыт для посещения.

Для туристов здесь проводятся экскурсии, из которых можно узнать о подземных ходах, секретной правительственной связи и о том, почему "отец народов" по ночам переходил из спальни в спальню.

Несмотря на то, что сталинская дача укрыта в зелени огромных эвкалиптов и не заметна со стороны, отсюда открывается живописная панорама на побережье.

Вход на дачу возможен либо со стороны Новоафонского монастыря, либо через КПП Госдачи на улице Лакоба в Новом Афоне.

Сухумская гора

Самаата рху. Так звучит оригинальное название горы, которое в разные исторические периоды была известна как Лысая гора, гора Чернявского или Сухумская гора. Сухумчане нередко именуют ее "фуникулером", хотя никакого подъемника здесь нет, но разговоры о его постройке, как видно, не прошли бесследно.

© Фото: abkhazia-apsny Вид на город Сухум

Отсюда открывается вид как на город, так и на романтические его окрестности, маленькие домики, разбросанные по живописным холмам.

Добраться сюда можно по серпантину на машине. Пешком восхождение займет до получаса.

Рица

Пожалуй, самый популярный у туристов вид – это панорама со смотровой площадки на озере Рица.

Высокогорное озеро Рица находится на северо-западе Абхазии на высоте 950 метров над уровнем моря. К нему ведет живописная дорога вдоль русла рек Бзыбь, Юпшара и Гега через Юпшарский каньон. Это место силы, с которым связано множество легенд. Абхазы верили, что окрестности озера Рица имеют магическую силу.

На северном берегу, вдали от посторонних глаз, скрыта в буйной растительности еще одна из сталинских дач в Абхазии. При желании отсюда можно совершить небольшую водную прогулку на старинном катере.