Постигнуть дзен в Абхазии: впечатления актрисы Екатерины Шпицы

Сария Кварацхелия, Sputnik
Абхазия привлекает внимание не только обычных туристов, но и многих известных личностей. В минувшие выходные республику посетила российская киноактриса Екатерина Шпица. Очарованная абхазской природой и пейзажами Шпица поделилась впечатлениями на страничке в Instagram.
Свой первый пост об Абхазии актриса сделала три дня назад. Она опубликовала селфи на фоне Черного моря и подписала его: "Когда закат пахнет акацией".
Сразу после первого фото последовало и видео. Екатерина Шпица запечатлела удивительную игру солнечных лучей на морской глади.
"Игра воды и небесного огня… #рубрикадзен", – назвала она видео.
Привлекло внимание пользователей Instagram селфи с паутиной. Паутина оказалось не простой, а хрустальной.
"Утро нанизало бисер росы… Доброе", – подписала она фото.
Счастье киноактриса нашла в море и горах. С ними Екатерина Шпица выложила целых два фото.
"Море и горы рядом — счастье…", — написала звезда экрана.
Екатерина Шпица – молодая российская актриса. Известна по фильмам "Экипаж", "Пятница" и "Елки".