Постигнуть дзен в Абхазии: впечатления актрисы Екатерины Шпицы

Российская киноактриса, известная по фильмам "Экипаж", "Пятница" и "Елки", Екатерина Шпица отдохнула в Абхазии и выложила фото республики на страничке в Instagram. Sputnik собрал все публикации известной актрисы из Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазия привлекает внимание не только обычных туристов, но и многих известных личностей. В минувшие выходные республику посетила российская киноактриса Екатерина Шпица. Очарованная абхазской природой и пейзажами Шпица поделилась впечатлениями на страничке в Instagram.

Свой первый пост об Абхазии актриса сделала три дня назад. Она опубликовала селфи на фоне Черного моря и подписала его: "Когда закат пахнет акацией".

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 3 Май 2018 в 9:59 PDT

Сразу после первого фото последовало и видео. Екатерина Шпица запечатлела удивительную игру солнечных лучей на морской глади.

"Игра воды и небесного огня… #рубрикадзен", – назвала она видео.

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 3 Май 2018 в 11:52 PDT

Привлекло внимание пользователей Instagram селфи с паутиной. Паутина оказалось не простой, а хрустальной.

"Утро нанизало бисер росы… Доброе", – подписала она фото.

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 3 Май 2018 в 10:33 PDT

Счастье киноактриса нашла в море и горах. С ними Екатерина Шпица выложила целых два фото.

"Море и горы рядом — счастье…", — написала звезда экрана.

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 3 Май 2018 в 11:01 PDT

Екатерина Шпица – молодая российская актриса. Известна по фильмам "Экипаж", "Пятница" и "Елки".