Абхазия "в реале": как мамы-блогеры виртуальность преодолели

В начале мая на отдых в Абхазию приехали 12 российских блогеров. Молодые мамы, давние друзья в сети, впервые встретились вживую и попутешествовали по республике. Теперь своими впечатлениями от поездки девушки делятся в сети под хештегом #влюбляемвабхазию.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Анна Пшеничная @_lo_ly_lo_– блогер из Симферополя, мама двух дочек, делится со своими подписчиками, число которых в инстаграме дошло уже до сорока тысяч, секретами счастливого материнства.

На майские праздники Анна впервые приехала в Абхазию, чтобы здесь впервые увидеться с виртуальными единомышленницами, такими же блогерами-мамами.

Публикация от 🎯ПУТЕШЕСТВИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА (@happybabytravel) 9 Май 2018 в 11:30 PDT

"Мы хотели встретиться с девочками, с которыми давно общаемся в сети. Пообщаться вживую и заодно где-то погулять", — рассказала Анна. Выбор компании пал на Абхазию, где в мае уже устанавливается солнечная и теплая погода.

12 девушек давно и успешно ведут свои аккаунты в Instagram и на всех уже набралось несколько сотен тысяч подписчиков. Внушительная аудитория, которая ежедневно следит за их публикациями. Блогеры-мамы делятся своим опытом в воспитании детей, рассказывают о детском питании, походах к врачам, поднимают вопросы вакцинации или закаливания, ну и, конечно, советуют, где отдохнуть с ребенком.

Публикация от 🎯ПУТЕШЕСТВИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА (@happybabytravel) 11 Май 2018 в 2:32 PDT

Пять подруг Анны приехали на встречу в Абхазию с детьми.

"Мамы такие мамы. Вспоминая нашу поездку, я понимаю, что каждый разговор, как бы он ни начинался, заканчивался разговором о детях. Мы успели обсудить все: памперсы, прививки, воспитание, роды, ошибки врачей", — делится Анна в своем аккаунте впечатлениями от встречи.

Она крымчанка. Многие уверены, что Крым и Абхазия очень похожи, что и там, и там одинаковая природа, климат и море, и якобы, побывав в Крыму, в Абхазию уже ехать не обязательно, рассказывает блогер. После поездки в Абхазию Анна, чтобы разрушить стереотипы, посвятила несколько постов сравнению природы, климата и условий проживания в Крыму и в Абхазии.

Публикация от Альбинос с диагнозом «мама» (@_lo_ly_lo_) 5 Май 2018 в 6:58 PDT

"Я не буду сравнивать со всем Крымом, поскольку Крым не такой уж и маленький, но сравню со своим керченским полуостровом. Климат похож, но разница все же есть. В Крыму более влажно, воздух тяжелый, в Абхазии жарче, но воздух легкий и пахнет зеленью. Что до моря, то у меня в городе – это Азовское, в бухтах оно чистое, но основной пляж грязный. Черное море в Абхазии, не знаю как в сезон, но сейчас невероятно красивое, кристально чистое", — пишет Анна.

В частности Анна с удовлетворением отметила, что в Абхазии в стоимость путевки были включены экскурсии, завтрак и ежедневная уборка в номерах.

"На самом деле было немного страшновато ехать в чужую страну. Но когда мы бронировали номер, нам сказали "мы #влюбляемвабхазию". И не обманули. Я влюбилась и точно вернусь сюда еще, но уже с мужем. Природа в Абхазии завораживает. Старые улочки не отпускают", — призналась она.

Другая мама-блогер, также влюбившаяся в Абхазию, Татьяна @happybabytravel путешествует по миру со своим сыном Марком и ведет блог "Путешествия глазами ребенка", который набрал уже свыше 60 тысяч подписчиков. Таня дает советы о том, где и чем кормить детей в Абхазии, рассказывает о том, какие документы необходимы для прохождения границы с ребенком и говорит, что Абхазия – идеальная точка для тех, кто любит save money (экономить деньги – ред.).

Публикация от 🎯ПУТЕШЕСТВИЯ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА (@happybabytravel) 6 Май 2018 в 2:29 PDT

"В каждом городе и селе есть памятники и обелиски грузино-абхазской войне 1992-1993 года. Война — дело грязное", — отмечает она и призывает беречь свои семьи.

Среди плюсов отдыха в Абхазии Татьяна называет природу, еду, воду. Среди минусов – сервис, цены, отсутствие развлечений для детей. При этом автор блога "Путешествие глазами ребенка" уверена, что отдыхать в Абхазии как взрослым, так и детям безопасно и увлекательно.

Своими наблюдениями об Абхазии она, как и остальные участники блог-тура по Абхазии, делится под общим хештегом #влюбляемвабхазию.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀Самые смешные сториз🔥 (@dinana_banana) 6 Май 2018 в 9:12 PDT

История отдыха интернет-подруг в республике интересна еще и тем, что подобные блог-туры перед открытием туристического сезона могут принести пользу для имиджа страны. С развитием социальных сетей, в особенности Instagram и YouTube, это один из самых эффективных и "доверительных" способов продвижения туристических направлений. На блогеров подписаны сотни тысяч людей, их аудитория кратно превышает любой туристический журнал или сайт.