Всей семьей в Абхазию: что нужно знать

Популярность семейного отдыха в Абхазии в последние годы набирает обороты. Спрос рождает предложение, а потому и туриндустрия республики в сфере детского и семейного отдыха начинает подтягиваться.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Веселее вместе

Считанные дни остались до лета, это значит, что не за горами пора отпусков, при том как у взрослых, так и у детей. Ведь приближение июня это еще и начало больших летних каникул у школьников. И вот здесь у сотен тысяч мам и пап встает один и тот же вопрос, куда поехать отдыхать с детьми.

Семейные туры набирают популярность, и это общемировая тенденция. Родители стали осознавать, что совместный отдых – это возможность компенсировать недостаток общения, который часто приходится испытывать в повседневной жизни. Это совместное путешествие, общие поводы для эмоций, совместное приключение, о котором и дети, и родители после будут вспоминать еще долго. А потому родители все чаще стали предпочитать брать своих юных отпрысков в поездку с собой, нежели оставлять их с бабушками или нянями.

В большей степени развитию семейного туризма поспособствовал рост уровня комфорта для туристов с детьми. Теперь с малышами удобно летать, в отелях специально на такой случай предусматривают номера с детскими кроватями, туроператоры подбирают индивидуальные туры, удобные для конкретной семьи, продумывают развлечения для детей. Обеспечение безопасности детей, возможность организовать правильный режим дня и питания, развлечения для маленьких путешественников – теперь забота целой туриндустрии, которая борется за каждую семью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Семейный отдых в Абхазии

Будьте как дома

Среди мировых лидеров семейного туризма традиционно выступают Испания, Италия, Греция. Абхазия тоже следует трендам и не остается в стороне от общемировой практики.

Преимущества республики в ее мягком черноморском климате, буйной субтропической растительности, разнообразии пляжей и теплом море. Природа здесь богата уникальными ландшафтами, водопадами, пещерами, озерами. Кроме того, из года в год туристов влечет в республику ее самобытность и уникальная традиционная культура, приправленная вкусной национальной кухней. Все это делает Абхазию привлекательной для отдыха, в том числе и для семейного. Более того, Абхазия — это всегда изобилие натуральных продуктов и экологически чистых фруктов и овощей, домашних сыров, минеральных вод и знаменитого абхазского меда, столь полезных для растущего детского организма.

© Sputnik / Илона Хварцкия Продажа меда на рынке

Государственный язык в республике – абхазский, но все владеют русским, поэтому россиянам языковой барьер не страшен, кроме того, в стране основным платежным средством остается рубль, и менять валюту не надо. С банковской карточки можно снять наличные в банкомате или расплатиться через терминал в магазине. В республике отдают предпочтение наличным, так что какой-то из банкоматов может оказаться "пустым". Будьте к этому готовы и держите при себе разумную сумму наличных.

Дороги, дороги…

Добраться в Абхазию можно на поезде, который идет, в том числе из Москвы или Санкт-Петербурга, 38 и 46 часов каждый соответственно. Прямого авиасообщения с Абхазией пока нет. Самый популярный способ добраться до республики – это доехать до Сочи любым видом транспорта, будь то самолет, поезд или автомобиль, а оттуда до российско-абхазской границы на реке Псоу всего 10 километров.

От вокзала в Адлерском районе Сочи до контрольно-пропускного пункта "Псоу" курсирует общественный транспорт. После перехода границы на абхазской стороне гостей республики также встречают маршрутки и такси. Пограничный пост работает круглосуточно.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Туристы на машинах пересекают границу по отдельному автотранспортному мосту. При себе водителю нужно иметь паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и в случае, если авто не собственное, и нотариально заверенную доверенность, в которой отмечено право выезда за рубеж. При этом важно помнить, что российский полис ОСАГО в Абхазии не действует. По пересечении КПП "Псоу" автомобильный транспорт необходимо поставить на учет. Процедура осуществляется на границе и занимает пару минут.

Предъявите документы!

Въехать в Абхазию россиянам можно по внутреннему паспорту, виза при этом не требуется. Режим безвизового въезда в Абхазию распространяется в отношении граждан России, Никарагуа, Тувалу, Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии. Виза также не требуется гражданам Беларуси и Казахстана, въезжающим в Абхазию на срок не более двух недель, и экскурсантам, въезжающим в республику в составе организованной экскурсионной группы на срок не более суток.

Граждане всех остальных стран должны оформить разрешение на въезд на территорию Абхазии, заполнив анкету на официальном сайте МИДа республики, а по приезде получить визу. При этом для обработки любого запроса Консульской службе требуется не менее семи рабочих дней. Хотя для тех, кто въезжает в Абхазию не в первый раз, это займет гораздо меньше времени.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа КПП Псоу

Для туристов с детьми важно знать, какие документы нужны детям – это свидетельство о рождении (с отметкой о гражданстве) для детей до 14 лет, загранпаспорт или российский внутренний паспорт для детей старше 14 лет. При этом для подтверждения родства даже при наличии паспорта у ребенка могут дополнительно запросить свидетельство о рождении.

Если ребенка сопровождает в поездке один из родителей, то доверенность от второго не нужна. Дети, выезжающие без обоих родителей, кроме паспорта, должны иметь от них согласие на выезд, заверенное нотариально.

Милый дом

Поселиться на отдыхе в Абхазии с детьми можно в гостиницах, пансионатах, мини-отелях или гостевых домах. Забронировать жилье можно заранее по интернету на проверенных системах бронирования или на официальных сайтах отелей. Все больше отелей в Абхазии стали предоставлять специальные номера для пар с детьми, в которых для каждого ребенка будет удобная детская кровать. Попытаться снять комнату на месте, вероятно, получится дешевле, но туристы с детьми предпочитают не рисковать.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Приятного аппетита, или ихааны ишәфааит

Одна из главных составляющих качественного отдыха – это питание. В большинстве объектов размещения континентальный завтрак входит в стоимость проживания. Однако в многочисленных кафе и ресторанах сложно встретить диетическое или специальное детское меню. Наравне с традиционной абхазской кухней, здесь распространена европейская и русская кухни. Те же, кто решил снять апартаменты в частном секторе, получают возможность готовить еду самостоятельно.

Залог здоровья

На всей территории республики экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно, а вот за дополнительные услуги уже взимается плата. Во всех городах республики есть больницы, аптеки с набором необходимых медикаментов встречаются повсеместно в городах и вдоль республиканской трассы.

Пришел, увидел

Что касается экскурсий, то наибольшей популярностью для семей с детьми пользуются аквапарк в Гагре, Обезьяний питомник и Ботанический сад с экзотическими птицами в Сухуме. Озеро Рица и Новоафонская пещера — популярный пункт посещения среди всех гостей республики.