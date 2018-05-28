Вокруг Ткуарчала

Ткуарчал – единственный город Абхазии, который находится не на побережье, а в горах. Он расположен в 80 километрах от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, в долине реки Галидзга.

Ткуарчал – уникальное место. Город полностью окольцован горами, и только одна дорога ведет на въезд и выезд. Sputnik предлагает отправиться в окрестности Ткуарчала, где можно найти живописные уголки и памятники древней истории.

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Гора Нарчхоу

Как добраться: Гора Нарчхоу расположена в южных окрестностях Ткуарчала. В гору можно подняться на машине. От центра Ткуарчала нужно доехать до поселка Ацхыда, над которым возвышается гора Нарчхоу. Высота горы – 618 метров над уровнем моря.

Что интересного: На вершине горы в лесных зарослях, на краю горного плато скрывается огромная древняя крепость, а неподалеку — храмовый комплекс X века. С горы Нарчхоу открывается вид на Колхидскую низменность.

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Радоновые источники

Как добраться: В пяти километрах от центра Ткуарчала, на берегу реки Галидзга находится радоновый источник. От поворота на Лашкендар нужно ехать прямо в сторону гор. Затем, на пятом километре, по указателю свернуть налево.

В направлении радонового источника общественный транспорт не ходит. Вам придется поехать на собственном авто или в рамках экскурсий по восточной Абхазии.

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Что интересного: Источник расположен над обрывом реки Галидзга. Курорт особенно актуален при лечении заболеваний нервной системы и органов опоры и движения.

Радоновые ванны пользовались успехом уже с XIX века. Здесь был построен загородный дом для правителя Абхазии князя Чачба, куда летом на отдых приезжала его семья и приближенные. Они пользовались минеральной водой, но ванны принимали в примитивных деревянных бочках.

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Гора Лашкендар

Как добраться: Гора Лашкендар находится на северо-востоке от Ткуарчала, в шести километрах от центра города. Чтобы добраться до горы, нужно доехать до поселка Хухун и оттуда уже пешком подняться на гору. Высота горы Лашкендар — 1373 метра над уровнем моря.

Что интересного: На склоне горы сохранились руины одноименного монастыря. С южной стороны фасада монастыря расположена каменная плита с высеченным крестом. Через окно алтаря открывается вид на заснеженные вершины горы Ходжал, а с северной стороны – два входа в разрушенный храм.

По словам местных жителей, на стенах храма можно увидеть Мальтийский крест и чашу – символы святого Грааля. В южном направлении от монастыря стоит древнее здание. Вход оформлен двумя каменными глыбами.

Поселок Джантуха

Как добраться: Расположен в живописном горном ущелье в 18 километрах от центра Ткуарчала. От поворота на Лашкендар нужно ехать прямо в сторону гор. Проезжаете Акармару и попадаете в Джантуху. Качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, поэтому планируйте поездку на кроссовере или другом автомобиле с высоким клиренсом.

Что интересного: Поселок в основном привлекает сталкеров или любителей экстремального вида отдыха. После Отечественной войны народа Абхазии в поселке практически не осталось людей, только построенные немцами здания.

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Большинство входов в подъезды домов заколочены, на улицах ржавеют кузовы старых автомобилей. Среди заброшенных и с каждым днем все сильнее разрушающихся многоэтажек остались выживать всего несколько семей.

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Два раза в неделю, в среду и в воскресенье, в поселок приезжает автобус из Ткуарчала. Это единственная возможность для жителей отдаленных населенных пунктов попасть в административный центр, съездить к врачу или на рынок.

Поселок Акармара

Как добраться: Акармара так же, как и Джантуха, расположена в 18 километрах от центра Ткуарчала. От поворота на Лашкендар нужно ехать прямо в сторону гор. На 18 километре вы увидите указатель – въезд в село. Так как дорожное покрытие плохое, то лучше поехать на кроссовере или другом автомобиле с высоким клиренсом.

© Sputnik Илона Хварцкия Опустошенная Акармара.

Что интересного: Акармара в советское время считался шахтерским районом. Но ни по расположению, ни по архитектуре поселок не был похож на шахтерский. После Великой Отечественной войны поселок построен силами пленных немецких строителей и архитекторов и сразу стал элитным районом шахтерского Ткуарчала, но после Отечественной войны народа Абхазии, район пришел в упадок.

© Sputnik Илона Хварцкия Опустошенная Акармара.

Сегодня же Акармару называют городом-призраком. Но, несмотря на то, что этот район практически покинула жизнь, здесь сохранились уникальная архитектура и природа.

© Sputnik Илона Хварцкия Опустошенная Акармара.

Три водопада

Как добраться: В Ткуарчале, в окрестностях города-призрака – Акармары, расположены три водопада. Водопады находятся в 12 километрах от центра Ткуарчала. От поворота Лашкендар нужно ехать прямо в сторону гор. На седьмом километре поворачиваете по указателю направо и рядом с кафе вы увидите водопад Святой. Недалеко от него расположены еще два водопада – Ирина и Великан. Качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, поэтому планируйте поездку на кроссовере или другом автомобиле с высоким клиренсом.

Что интересного: Водопады завораживают свое красотой. А водопад Великан – самый высокий в Абхазии. Высота составляет свыше 100 метров. Также по дороге к водопадам вы можете увидеть город-призрак Акармару. Здесь уникальные архитектурные сооружения, построенные немецкими военнопленными.

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Бедийский собор

Как добраться: Бедийский собор расположен в 77 километрах от Сухума и 10 километрах от Ткуарчала. От центра Ткуарчала необходимо проехать еще около 10 километров и свернуть направо, на Бедиа. Собор стоит в центре села, на высоком живописном горном плато.

© Фото : предоставлено diGraphic Бедийский собор, Абхазия. Архивное фото.

Что интересного: Бедийский собор – объект историко-культурного наследия Абхазии. Он возведен в конце X века в селе Бедиа в честь Влахернской Богоматери. В этом соборе был захоронен абхазский царь Баграт III в 1014 году.