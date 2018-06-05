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Туризм

Путевка в никуда: как мошенники наживаются на популярности отдыха в Абхазии

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Отдых в Абхазии
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Число людей, которые купили у мошенников фальшивые путевки в отели Абхазии, достигло нескольких сот. Группа обманутых туристов написала письмо президенту России с просьбой проконтролировать расследование. Некоторые абхазские отели вызвались принять обманутых туристов бесплатно.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Число пострадавших от действий мошенников людей, которые приобрели фальшивые путевки в пансионаты Абхазии через интернет, может достичь нескольких сотен человек, считает президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Ранее в российских СМИ появилось сообщение о двухстах жертвах мошенничества, которые обратились с петицией в правоохранительные органы об объединении всех уголовных дел в одно.

Анна Калягина
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Как это происходит

Самая распространенная схема обмана выглядит так: человек задает поиск по названию отеля в интернете, после чего попадает на сайт мошенников.

Чтобы ложь была убедительнее, не скупись на правду. Примерно такой логике следуют ловкачи. Сайт сделан профессионально и находится в топе поисковых систем. На ресурсе размещена достоверная информация об отеле и яркие фотографии, демонстрирующие условия проживания и питание, далее правда заканчивается. Попавшего на крючок начинают прессовать отзывами подставных пользователей и дожимают невероятными скидками. Если у посетителя и были сомнения в подлинности сайта, то после такой обработки бдительность улетучивается.

Перевод на счет полной стоимости путевки – непременное условие. Мошенники отвечают на все возникающие вопросы, отвечают на звонки или электронные письма. После получения денег на связь с покупателями уже никто не выходит. Большинство жертв такого мошенничества узнают о том, что их обманули, уже в Абхазии, когда в отеле им сообщают, что такой путевки нет в природе.

Как обезопасить себя

Решив бронировать жилье онлайн, проверяйте репутацию сайта, на котором будет осуществляться бронь, предостерегают в Минтуризма Абхазии.

Ведомство работает над реестром всех объектов размещения республики. О том, что он в обозримом будущем будет доступен на официальном сайте министерства, где также будут ссылки на реальные сайты объектов, заявляли в министерстве еще перед стартом курортного сезона. Тем не менее, пока этой информации в открытом доступе нет, в Минтуризма приносят извинения и сообщают, что раздел все еще находится в разработке.

Информация о некоторых отелях и пансионатах республики есть на сайте Гильдии отельеров Абхазии. По заверению главы гильдии Игоря Жигуна, запрос на проверку достоверности сайта выбранного отеля можно отправить и по адресу 1111545@mail.ru. Сотрудники обещают оперативно проверять информацию.

В Ростуризме рекомендуют покупать путевки в офисах турфирм с договором и кассовым чеком, а если пришлось оплачивать в Интернете, надо проверить ресурсы на добросовестность.

"Абхазский союз туризма" призывает отдыхающих быть внимательными, обращать внимание на банковские реквизиты и не вносить полную стоимость путевки сразу. Если появились сомнения, то за дополнительной информацией можно обращаться в Минтуризма республики или же в Гильдию отельеров страны.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
"Осторожно, мошенники!": как забронировать отель в Абхазии и не остаться без денег

Почему Абхазия уязвима

По словам Жигуна, доля онлайн бронирования жилья растет с каждым годом, сегодня на этот сектор приходится примерно половина букинга в республике.

В то же время значительная часть объектов размещения свои сайты не ведет, если веб-ресурс и имеется, то он неактивен. Такие отели предпочитают работать по старинке, прибегая к услугам партнеров, российских турфирм, которые и занимаются реализацией их туров.

На это указывает и президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Здесь нет виноватых, но это упущение тех же отелей и пансионатов, которые еще не живут в системе интерактива, не развиваются в сторону информации и интернета. Многие находятся на таком уровне, что у них даже сайтов своих нет. Они заключают договоры с туроператорами и считают, что у них все хорошо", — отметила Калягина.

Эксперт уверена, что отели и пансионаты должны самостоятельно мониторить свои позиции в поисковых системах и проверять наличие "сайтов-двойников". В противном случае именно они в первую очередь получат удар по репутации.

Наиболее сильной атаке мошенников подвергся дом отдыха "Псоу" в Гагре. Несчастливые обладатели фальшивых путевок в пансионаты Абхазии создали закрытую группу в социальной сети, в которой уже свыше трехсот участников. Обманутые туристы выкладывают фотографии чеков на оплату липовых документов и сообща пытаются вернуть потерянные деньги. Они написали письмо на имя президента Российской Федерации с просьбой отреагировать на ситуацию.

Осень в Абхазии
© Sputnik Илона Хварцкия
Турсоюз Абхазии: мошенники стали более оснащенными

Чем можно помочь

Пока полиция пытается безуспешно поймать махинаторов, которые меняют адреса, имена или же вовсе исчезают из веб-пространства, в Абхазии нашли свой способ компенсировать ущерб обманутым туристам.

Так, крупный абхазский туроператор "Апсуа-тур" предложил оплатить отдых одной из таких семей в гостевом доме в июне. Компания призвала последовать ее примеру и других абхазских отельеров.

Пансионаты республики, чей имидж пострадал от "кидал", намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы Абхазии и подать в суд.

Анна Калягина обратила внимание на то, что преступление совершено на территории России, деньги поступали на счета российских банков и пределы России не покидали, все номера телефонов мошенников российские, их фирмы также зарегистрированы на территории России. А потому, по мнению "Абхазского союза туризма" необходимо, чтобы в ситуацию вмешались МВД Абхазии и России.

"Абхазский союз туризма" готовит открытое письмо к обманутым туристам, а также направит Минтуризма Абхазии и премьер-министру Геннадию Гагулия список рекомендаций и шагов для решения проблемы.

Еще одним письмом турсоюз намерен призвать отели и турфирмы республики принять обманутых туристов на отдых бесплатно. На эту инициативу в Абхазии уже откликнулся десяток объектов размещения.




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