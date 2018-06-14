Потерять деньги и обрести друзей: Абхазия приняла обманутых туристов из России

В преддверии курортного сезона 2018 года сотни россиян стали жертвами аферистов, которые через подставные сайты продавали "липовые" путевки в отели Абхазии. Обманутых туристов не бросили в беде, и некоторые отельеры республики вызвались их приютить за свой счет.

О том, как россияне клюнули на яркую приманку мошенников и откуда пришла нежданная помощь, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

Не без добрых людей

Игорь Ломанов из российского Череповца почти смирился с мыслью о том, что безвозвратно потерял деньги, отложенные на семейный отпуск в Абхазии, но произошло событие, которое его удивило не меньше, чем сама афера.

"После того как на сайте Вконтакте создали группу обманутых туристов, где сначала было около 80 человек, а спустя какое то время количество участников группы возросло до пятисот, подключилась абхазская сторона, в частности, Игорь Жигун (президент "Гильдии отельеров Абхазии" — ред.). Мы очень удивились и подумали, что это тоже какая-то афера, но согласились", — рассказывает Ломанов.

Его семью и несколько других обманутых туристов из России пригласили бесплатно провести отпуск в Сухуме. К такому повороту он был не готов и отнесся к предложению с недоверием. Он признался, что было сложно поверить в такой жест доброй воли, так как один раз они уже обожглись и на всякий случай подготовили запасной вариант, забронировав комнату в частном секторе. Воспользоваться планом "Б" не пришлось и за день до выезда в Абхазию бронь отменили.

С каждым годом Абхазия становится все более привлекательным направлением не только для туристов, но и мошенников, орудующих в интернете в поисках наивных жертв, которые ищут недорогой отдых у моря.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы из России отдыхают в Абхазии

Всего за несколько месяцев до начала курортного сезона 2018 года, которого ждут потенциальные туристы и жители республики, разгорелся скандал. Аферисты "кинули" сотни людей, продав им липовые путевки в пансионаты и отели Абхазии через подставные сайты. Подобные случаи происходили и раньше, но такие масштабы бедствие приобрело впервые.

В то время как полиция пыталась найти и наказать махинаторов, которые меняют адреса, имена, контактные номера или же вовсе исчезают, абхазский туроператор "Апсуа-тур" по собственной инициативе вызвался помочь обманутым людям и призвал коллег последовать их примеру. Идею активно поддержали Минтуризма республики, "Абхазский союз туризма" и "Гильдия отельеров Абхазии".

© Sputnik Бадри Есиава Гарцкия о пострадавших от мошенников туристах: постараемся принять бесплатно

Истории незадачливых туристов словно написаны под копирку. Мошенническая схема отработанная и, как оказалось, эффективная. Инна Осыкина из Москвы обычно отдыхает "дикарем", но на этот раз решила приобрести путевки для себя, сестры и родителей заранее. В поисковике наткнулась на сайт пансионата "Псоу", который предлагал 20% скидку.

Предложение было очень заманчивым, и она не смогла удержаться. "Сыр в мышеловке" Инне обошелся чуть больше 35 тысяч рублей.

"Пансионат понравился, и скидка тоже прельстила. Мы с сестрой купили две путевки – себе и родителям, которые должны были приехать позже. Спустя время выяснилось, что нас обманули. Испытали настоящий шок, волосы дыбом встали. Возник вопрос, что делать дальше", — поведала гостья.

Инна прямиком пошла в полицию писать заявление. Правоохранители пообещали постараться найти мошенников, но гарантий, конечно же, никто дать не мог.

Помощь пришла, откуда не ждали, и 10 июня российских туристов заселили в одной из сухумских гостиниц, чему они несказанно рады. За эти пару дней, что находятся в столице Абхазии, добавила Инна, большую часть времени с сестрой проводят на пляже.

Дарья Борисова, ее супруг и ребенок приехали из Оренбурга. В Абхазии впервые. Раньше отдавали предпочтение российским курортам, но на этот раз их соблазнили положительные отзывы о Стране души.

Поиски оптимального предложения в интернете привели на один из фальшивых сайтов, где было размещено объявление о дешевых путевках в гостиницу "Сосновая роща" в Пицунде, которая и вправду существует, но таких предложений не сулит.

© Sputnik Томас Тхайцук "Осторожно, мошенники!": как забронировать отель в Абхазии и не остаться без денег

Подлинность сайта не вызвала сомнений. Вроде все как обычно – контакты, реквизиты.

"Было написано, что это официальный сайт, был расчетный счет, ИНН, налоговые данные и было очень сложно заподозрить подвох. Потом по телевизору показали репортаж про аферы, но мы все равно не могли поверить в то, что это может произойти с нами. До отъезда оставалась всего одна неделя", — рассказала Дарья.

Чтобы убедиться в том, что все в порядке, она стала писать на электронный адрес, с которого им присылали подтверждающие оплату документы с подписями и даже печатями. Ответа не последовало. Замолчал и телефон.

"Если честно, мы не ожидали, что нам кто-то поможет, но все уже были настроены на отпуск и планировали по приезде найти комнаты в частном секторе. Большое спасибо "Апсуа-тур" и лично Игорю Жигуну за такую поддержку. Нам здесь очень нравится", — призналась россиянка.

Беременная Марианна Серова и ее супруг из Подмосковья даже не планировали куда-то ехать, но предложение было настолько привлекательным, что отказаться не смогли. "Приключения" у семейной пары начались еще на вокзале, где их обещали встретить. Около двух часов они пытались дозвониться до агентства, но безуспешно. О том, что это обман, они узнали уже по факту в гостинице, где их совсем не ждали.

"В Абхазии мы отдыхаем уже в пятый раз, но таких проблем у нас никогда не было. С намерением отругать тех, кто должен был нас встретить, мы приехали в гостиницу, где нам сказали, что стали жертвами мошенников. Мы были в панике и не знали, куда податься, но там нам помогли и пристроили сюда в тот же день", — вспоминает Серова.

Туристка добавила, что Абхазия запала ей в душу еще с 2013 года, когда она впервые приехала сюда на отдых. Ее достопримечательности, ласковое море и душевное отношение со стороны местных жителей, такое найти в других местах сложно, подчеркнула она.

По наблюдениям Серовой, республика встала на путь развития и с каждым годом условия отдыха, инфраструктура и сервис становятся качественнее. Такие мелочи, как, например, шаговая доступность банкоматов, отметила Марианна, тоже часть комфортного отдыха.

"Природа и солнечная погода Абхазии лечит все раны, даже душевные", — с улыбкой призналась она.

Обманутые туристы посоветовали всем, кто собирается на отдых в любую страну мира, быть более внимательными, не "бросаться" на скидки и перепроверять всю информацию.

Репутация превыше денег

Директор "Апсуа-тур" Елизавета Малания подтвердила Sputnik Абхазия, что подобные случаи с обманом туристов, собирающихся отдохнуть в Абхазии, уже были, но их количество не было столь велико, и это не привлекало пристальное внимание общества и СМИ.

По ее мнению, основными факторами, на которые польстились наивные россияне, были существенная скидка и бесплатный трансфер. Она уверена, несмотря на то, что Абхазия к этим махинациям не имеет никакого отношения, репутация страны может сильно пострадать.

"Если говорить о нашей фирме, то мы бесплатно приняли уже четыре семьи, которые стали жертвами мошенников. Среди них есть семьи с грудными детьми и детьми, у которых проблемы со здоровьем. Сначала они, конечно же, были расстроены, но на сегодняшний день у них совершенно другое настроение", — с радостью сообщила Малания и добавила, что в ближайшее время ожидают приезда еще трех семей из России.

Помимо турагентств и отельеров Абхазии, подчеркнула директор, откликнулись простые жители республики, которые готовы принять гостей, попавших в неприятную историю.

Несмотря на финансовые потери предприятия от такого жеста доброй воли, она видит острую необходимость в поддержке обманутых людей, так как от этого напрямую зависит имидж республики, которая пребывает в условиях жесткой конкуренции в сфере туризма.