Вокруг Гудауты

Гудаутский район Абхазии расположен в "сердце" республики, в 70 километрах от российско-абхазской границы. На территории района есть большое количество туристических объектов, которые пользуются популярностью у отдыхающих: Лыхнашта, скальный монастырь, лечебный источник в Приморском - и многие другие.

Гудаутский район раскинулся на приморской равнине. Площадь района 1640 квадратных километров. Sputnik предлагает отправиться в путешествие по окрестностям Гудауты.

Лыхнашта

Лыхны – большое древнее село недалеко от Гудауты. На протяжении нескольких столетий оно было резиденцией абхазских правителей, князей Чачба-Шервашидзе. Здесь находится историческая поляна Лыхнашта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Княжеская усыпальница

Название "Лыхны" означает "дворец Лоуовых", "Место главы Лоуовых" (Лоу – родовое княжеское имя). Село Лыхны – исторический центр Бзыбской Абхазии. Продолжительное время оно сохраняло за собой значительное место в политической и общественной жизни Абхазии. На всенародных собраниях в Лыхны решались все важные вопросы. В 1808-1863 годах здесь находилась резиденция владетельных князей Чачба-Шервашидзе.

На поляне Лыхнашта находится храм Успения Божьей Матери X-XI века. Чуть поодаль от него – руины двухэтажного дворца владетельных князей Чачба-Шервашидзе, свидетельствующие о значении и богатстве села.

Виртуальная Абхазия: Лыхнашта>>

Как добраться: Лыхнашта расположена в пяти километрах от Гудауты. Добраться до исторического места можно на личном автотранспорте или на маршрутном такси (10-20 мин). Для того чтобы сесть на маршрутку, нужно пройти от Гудаутского железнодорожного вокзала до остановки и сесть на маршрутку, следующую в село Лыхны. Или взять такси.

Координаты GPS: 43.140229, 40.615538

© Sputnik / Томас Тхайцук Лыхнашта

Аацинское ущелье

Аацинское ущелье – живописное и красивое место в Абхазии, находится недалеко от Гудауты. В пяти километрах от города надо свернуть на сельскую дорогу и проехать еще около 10 километров.

Как добраться: Проще всего посетить Аацинское ущелье с экскурсионной группой. Горная река Аапста между отвесными скалами с чистой голубой водой ведет к Аацинским водопадам, для того чтобы попасть к ним, нужно пройти три километра по горной тропе. Вода в реке едва достигает +10 ˚С. Маршрут по ущелью проходит через самшитовые рощи, а также туристам предложат прокатиться на лодке.

Координаты GPS: 43.135210, 40.744195

© Sputnik Томас Тхайцук c.Аацы

Мгудзырхва "Амбара"

Средневековый храм Амбара расположен в поселке Мюссера. Храм полуразрушен, его стены оплетены плющом. Долгие годы полуразрушенный храм был скрыт от посторонних глаз густыми зарослями. Он не просматривался даже со стороны моря. Существует версия, что пастухи обнаружили храм, когда искали овец. Позже Мюссера, как рассказывают, стала прибежищем пиратов и контрабандистов. Покой и тишина воцарились здесь только после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

© Sputnik Томас Тхайцук Мюссера: египетский "след" в Абхазии

До наших дней хорошо сохранился лишь фасад храма и каменные своды в алтаре большого зала и в боковых приделах. Свет проникал в храм через двенадцать арочных окон, а в восточной части царил полумрак. Кроме главного зала, в храме было еще несколько помещений (дьяконник, жертвенник) и верхний ярус, куда вела сегодня почти полностью разрушенная каменная лестница.

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Как добраться: Амбара находится в 23 километрах от Гудауты. Попасть на территорию заповедника можно, свернув с основной трассы в районе поста ГАИ по указателю Мысра и проехав около 12 километров.

Координаты GPS: 43.14352, 40.48959

© Sputnik / Томас Тхайцук Храм Амбара в поселке Мюссера

Форелевое хозяйство и скальный монастырь

Форелевое хозяйство было основано в 1934 году по приказу Сталина. Первый участок Форелевого хозяйства занимался воспроизводством черноморского лосося, сотрудники выращивали мальков и выпускали их в реки Абхазии.

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В 150 метрах от Форелевого хозяйства в селе Отхара есть скальный монастырь. Он представляет собой уникальное творение человека, поскольку расположен он прямо в отвесной скале. До сих пор ученые не могут определить точную дату постройки монастыря. Однако, судя по утвари, найденной в помещениях и кельях, монастырь относится к XII веку.

Как добраться: Форелевое хозяйство и скальный монастырь расположены в 20 километрах от Гудауты. Добраться туда можно на автомобиле — свернуть по указателю "Форелевое хозяйство" и ехать до места назначения несколько километров.

Координаты GPS: 43.241514, 40.498950

© Sputnik Томас Тхайцук Сотрудница Чернореченского форелевого хозяйства кормит рыб.

Сероводородный источник в Приморском

Сероводородный источник в селе Приморское – это водолечебница, в которой обустроено несколько бассейнов с термальной водой, душами и фонтанами. На территории водолечебницы есть кафе, массажное отделение, лечебные грязевые ванны, комнаты для отдыха и проживания.

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Как добраться: Сероводородный источник в селе Приморское расположен в семи километрах от Гудауты. После поста ГАИ "Приморское", нужно свернуть по указателю налево (если ехать со стороны Гудауты) и проехать более одного километра.

Координаты GPS: 43.10015, 40.75093

© Sputnik Бадрак Авидзба Сероводородный источник в Приморском

Крепость в селе Абгархук

В селе Абгархук находятся развалины древней крепости "Абахуаца". Периметр извилистых крепостных стен до 140 метров, высота их местами и теперь достигает трех-четырех метров. Крепостные стены окружают территорию площадью около 600 квадратных метров. В юго-восточном углу крепостной стены видно окно-бойницу.

Как добраться: Село Абгархук расположено в низовьях реки Аапста, в начале дороги, ведущей от трассы в село Ачандара. Поворот расположен между Гудаутой и селом Приморское. Расстояние от шоссе до крепости "Абахуаца" – шесть километров.

Абхазские свадьбы в Дурипше

Абхазские свадьбы славятся далеко за пределами республики. Они известны во многом своей пышностью, большим числом гостей и традиционным празднованием.

Для гостей Абхазии будет интересно посетить шоу по мотивам традиционной абхазской свадьбы с проведением старинных ритуалов в селе Дурипш.

Как добраться: Село Дурипш расположено в 11 километрах от Гудауты, для того чтобы попасть туда, нужно свернуть с центральной трассы на дорогу ведущую к селам Лыхны и Дурипш.