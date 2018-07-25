"Я согласна": сыграть свадьбу в Абхазии

Абхазия имеет большой потенциал для развития свадебного туризма. Эта отрасль уже набирает популярность у гостей республики, которые едут за тысячи километров ради свадебной церемонии на диких пляжах или в горах республики.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Рица вместо озера Комо

Когда речь заходит о свадьбе в Абхазии, то на ум в первую очередь приходят традиционные абхазские застолья с сотнями гостей, десятками видов блюд и абхазской эстрадой. Однако в последние годы в стране набирают популярность небольшие свадебные церемонии в европейском стиле в самых красивых уголках республики. Такие церемонии выбирают гости республики, решившие провести свадебный обряд на берегу моря или на фоне величественных кавказских гор. В общем-то, живописных мест в Абхазии предостаточно, здесь и пляжи, и горные озера, девственные леса, развалины средневековых крепостей – простора для фантазии и организации красивой свадебной церемонии и фотосессии предостаточно. Туристы едут жениться и на перевал Пыв, и к Анакопийской крепости, и даже в море на яхте.

Руководитель первого в Абхазии ивент-агентства по организации свадеб Марина Бельская рассказывает, что большое количество красивых локаций – один из основных критериев в выборе Абхазии как места проведения свадебной церемонии. Также решающим становится безвизовый режим для россиян, которые в основе своей и составляют список клиентов агентств по организации свадеб, а также относительно низкие цены на эту услугу по сравнению с Крымом, Кипром и другими популярными направлениями свадебного туризма.

"К нам едут пары из России, Беларуси, Украины. У нас было несколько пар, которые собирались в Европу, но увидев в интернете нашу рекламу, приехали к нам. Была пара, которая планировала провести свадьбу в Италии, но в итоге, вместо озера Комо, выбрала озеро Рица", — рассказала Бельская.

Все по-настоящему

Примечательно, что согласно абхазским законам официально оформить брак в Абхазии у туристов не получится. Это возможно только, если один из брачующихся гражданин Абхазии. В остальных случаях свадебные церемонии для туристов носят символический характер.

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Бельская рассказывает, что есть два типа клиентов: уже женатые пары, которые хотят провести красивый обряд на открытом воздухе или повторить свои свадебные клятвы, а также те, кто только собирается пожениться. Последние играют свадьбу в Абхазии, а вернувшись в родной город, расписываются в ЗАГСе.

Это обстоятельство тем не менее не останавливает желающих провести красивую церемонию на фоне абхазской природы. Разве это может быть помехой, считают молодожены Ксения и Сергей Бабенковы, которые также официально расписались в России, а торжество отметили на пляже Мюссеры. Такие правила распространены повсеместно, и люди к этому готовы.

"Для нас Абхазия стала с первой нашей поездки в республику. Когда были здесь впервые, шутили, что было бы здорово здесь сыграть свадьбу. Ну, а когда пришло время, даже не стоял вопрос насчет места проведения торжества", — рассказала Ксения Бабенкова.

Впечатления от праздника и у молодоженов, и у их гостей остались только положительные. Хотя, по признанию Ксении, организовывать торжество на расстоянии — дело хлопотное.

"Мы ни разу не пожалели, что выбрали именно это место. Да, в чем-то были трудности. На расстоянии устраивать торжество тяжело. В общем-то, все было четко и по графику, были нюансы с рестораном, некоторые недопонимания, но все очень быстро разрешалось, нам шли навстречу и максимально помогали", — поделилась впечатлениями девушка.

Если гражданский брак в Абхазии гостям республики официально зарегистрировать не получается, то законность обряда венчания здесь не подвергается сомнению. Абхазия – древняя христианская страна и один из центров мирового паломничества. В республике десятки древних православных храмов, которые и выбирают пары для проведения таинства.

Ксения и Сергей, в частности, не упустили этой возможности и обвенчались на руинах древнего храма.

Кавказская пленница

Ивент-агентства по организации свадеб в Абхазии предлагают достаточно широкий спектр услуг – это и бронирование номеров для гостей, декорирование, транспорт, музыкальное сопровождение, фото- и видеосъемка, организация самой свадебной церемонии или венчания, но кроме того, в агентстве помогут красиво и нестандартно сделать предложение руки и сердца любимой девушке. И, конечно, раз дело происходит на Кавказе, не обходится и без похищения невест.

"Пары приезжают на отдых в Абхазию, и парень решает сделать предложение вот таким оригинальным способом. У нас много сценариев похищения невесты, девушка о том, что происходит, не догадывается. Но у нас все продуманно и красиво, она даже не успевает как следует испугаться", — рассказала организатор.

Услугами по организации свадеб ивент-агентства Марины Бельской пользуются в подавляющем большинстве туристы. Местные предпочитают традиционные большие свадьбы, которые организовываются родней жениха.

"У местных людей своя концепция свадьбы, она традиционная, и ее просто не сломишь. Это и традиционный привод невесты в дом жениха, и скрещивание кинжалов и лезгинка. Я бы скорее предложила своим клиентам такую этническую свадьбу, но им этот вариант не близок", — отметила Бельская.

Тем не менее некоторые другие "абхазские элементы", помимо инсценировки похищения невесты, гости республики любят использовать в своих свадебных церемониях. Например, такой элемент декора, как мандариновая свадебная арка с настоящими ярко-оранжевыми плодами. И красиво, символично, и отсылка к стране, где состоялось главное событие в жизни молодой семьи.