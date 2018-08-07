Гарцкия о турпотоке в Абхазию: надеемся достичь уровня 2017 года

Министр по туризму и курортам Абхазии Автандил Гарцкия сообщил, что ежегодно Абхазию посещает около миллиона туристов.

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. В прошлом году Абхазию посетило около 800-900 тысяч туристов, 95% — россияне, в этом году республика надеется вновь достичь этого уровня, заявил РИА Новости министр по туризму и курортам Автандил Гарцкия.

"В прошлом году в общей сложности посетило от 800 до 900 тысяч туристов. Мы говорим приблизительно, потому что у нас есть частный сектор, который тяжело считать", — заявил Гарцкия.

По его словам, около половины от этого количества – экскурсанты, которые приезжают на однодневные экскурсии из Краснодарского края. Около 95% всех туристов – россияне. Еще около пяти процентов дают туристы из Украины, Белоруссии и Казахстана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гарцкия о новом туристическом портале: можно узнать все об Абхазии

В этом году на турпоток в Абхазию повлияло усиление мер безопасности из-за Чемпионата мира по футболу – несколько его матчей проходили в Сочи.

"Меры безопасности были приняты соответствующие, ограничение передвижения – это все повлияло. Особенно на однодневных экскурсантов", — отметил министр. После окончания чемпионата турпоток восстановился, в республике надеются на повторение показателей прошлого года – особенно если сентябрь окажется теплым, добавил Гарцкия.

Гацкия отметил, что, несмотря на ввод в эксплуатацию Крымского моста, туристы в Абхазию едут. Помимо теплого моря, в Абхазии есть очень много экскурсионных объектов и объектов историко-культурного наследия, отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что Абхазия не считает Россию конкурентом, "потому что, если бы была жесткая конкуренция, Россия вводила бы какие-то ограничения (на посещение Абхазии, — ред.)".