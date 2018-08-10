Вредные советы: как испортить себе отдых в Абхазии

Абхазия - одно из самых популярных туристических направлении. Многие так долго и с нетерпением ждут заветного отпуска, что даже не подозревают, что его может что-то испортить. Чтобы наверняка "провалить" отдых четко следуйте советам Sputnik Абхазия.

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Наденьте все свои бриллианты и золото! © Sputnik / Томас Тхайцук "Горячая десятка" заблуждений об Абхазии

Нет ничего лучше для того, чтобы привлечь внимание долгожданного злоумышленника, как выставить напоказ всю имеющуюся роскошь. А еще лучше оставить "золото-бриллианты" на виду и всем своим видом демонстрировать, что они находятся без присмотра.

Если вы путешествуйте на личном автотранспорте, то непременно оставьте авто в малолюдном месте и, конечно же, дополните картину сумками на сиденьях и желательно в максимально раскрытом виде – смартфоны, камеры и ноутбуки должны четко просматриваться невооруженным глазом. Деньги рассыпать по салону не надо, лучше их собрать в пачку и положить под лобовое стекло. Убедитесь, что их хорошо видно на расстоянии.

Да, и это важно, машину ни в коем случае не запирайте на ключ и не ставьте на сигнализацию. А если оказались в общественном месте, то обязательно широко раскрывайте бумажник, чтобы его содержимое было видно всем. Для верности, можете спросить у случайного посетителя, хорошо ли все видно и можно ли, хотя бы приблизительно определить размер наличности. Если ответ утвердительный, то вы на верном пути. Остается только терпеливо ждать неприятностей.

Наденьте открытые вещи. Максимально открытые!

Обязательно собирая ваш чемодан для отдыха в Абхазию, не забудьте положить все свои самые откровенные вещи. Все самые короткие юбки и шорты. Приехали в Абхазию и сразу отправляйтесь в купальнике или плавках, нет, не на море, а в магазин или кафе. Результат не должен заставить себя ждать.

© Sputnik Илона Хварцкия Занимательная "курортология": пять типов отдыхающих и местные пикаперы

Не торопитесь. Делать это надо размеренно и с вызовом. Мужчинам, мы советуем ходить по улицам, в узких и коротких шортах, и обязательно с голым торсом, ну или с тем, что его хотя бы напоминает. Милым дамам стоит, особенно по вечерам, ходить на прогулку в максимально коротеньком платье с щедро открытым декольте. Дайте понять окружающим, что вам скрывать и терять нечего.

Знакомьтесь со всеми подряд, а особенно не проходите мимо парней, которые обращаются с конструктивным и многообещающим вопросом-предложением — “вашей маме зять не нужен”. Конечно, нужен! Если все сложилось удачно, то можете рассчитывать на самый бурный всплеск южных эмоций. Ну, а степень негативных последствий зависит только от ваших личных способностей.

Много пейте, разумеется, не воды и отчаянно покоряйте природу!

Не ограничивайте себя в Абхазии ни в чем. Начинайте дегустировать "бодрящие" напитки с самой первой минуты и не останавливайтесь ни под каким предлогом. Вы же на отдыхе! Пока допинг действует идите купаться на море. Только, чур, выбирайте пляж как можно более дикий, а то вдруг вас спасут и все удовольствие будет насмарку. А это уже не весело!

© Sputnik / Томас Тхайцук Отвлекитесь от шашлыка: разрушая вкусовые предрассудки об Абхазии

Если с морем не вышло, то можно испытать судьбу в горах. Никого ни о чем не предупреждайте, иначе какое же это приключение. Не забываем прихватить вина, которое следует приобретать у самых подозрительных торговцев и самого сомнительного качества – это очень важно. Ни в коем случае не изучайте маршрут, не берите с собой карт или проводника. Такая подготовка только все испортит. Обычно этот рецепт действует наверняка. При неблагоприятном исходе можно попасть с травмами в больницу, при идеальном – вы станете легендой о "сером туристе", "черном альпинисте" или что-то в этом роде.

Будьте откровенны в своих интимных чувствах!

Любовь – это такое прекрасное чувство, что нет никакой необходимости скрывать свои эмоции от окружающих. Захотелось страстных объятий и чувственных поцелуев со второй половиной? Вперед. Пусть вас не смущают окружающие. Заранее побеспокойтесь о том, чтобы место было людное и час подходящий. Будьте уверены, что местные жители не крикнут в один голос восторженное “Горько!”, не будут стоя вам аплодировать, а проезжающие машины одобрительно сигналить в ваш адрес. Но вам же не это надо, верно? Вы ждете другого. И оно непременно появится. Будьте настойчивы. Не отступайте.

Проявите настойчивое внимание абхазской девушке!

Какой мужчина, который приезжает отдыхать в любую страну, не мечтает завести курортный роман. Проявить свою галантность, испытать парочку секретных “подкатов” к слабому полу. Приехав отдыхать в Абхазию и увидев красивую местную девушку, не забудьте кинуть ей парочку словечек в след или выразить громко свое восхищение внешним видом или формами.

Но не тратьте пыл впустую, если поблизости нет абхазских мужчин. Вам же не просто так, вам же нужны самые крупные неприятности, которые запомнятся на всю жизнь. Можно попробовать распустить руки в отношении местной барышни, но до этого уровня мало кто доходит. А вдруг именно вам повезет, но и последствия будут гораздо интереснее. Только их уже, возможно, будут оценивать только ваши друзья и родственники.

Ешьте и не спрашивайте!

Приехали в Абхазию не теряйте времени – ешьте все, что видите. Рекомендованные гостеприимными хозяевами кафе и рестораны обходите стороной. Все только с рук, только с фанерных прилавочков, только у разносчиков. Не забываем про вино. Да, то самое о котором была речь выше. Это, конечно, не сравнить с предыдущим советом, но кое какое разнообразие в курортной программе вы получите. Удовольствие, так себе, на "троечку" — в республике хорошие врачи, но для начинающего искателя неприятностей весьма достойный первый опыт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Десять простых правил абхазского этикета

Никаких авторитетов. Попирайте традиции!

Если посчастливилось попасть на настоящее абхазское застолье, то самый главный совет, перебивайте постоянно тамаду, а еще лучше старайтесь говорить с ним одновременно и громче. Так громко, чтобы вас слышали не только люди за столом, но и далеко за пределами. Непременно постарайтесь пропихнуть парочку своих, как например — “За любовь, и за тебя Галчонок”. Пейте много, не контролируя свой жесты и поведение и вот оно, то самое время, когда вы обязательно должный запеть песню, а еще лучше, исполнить, какую-то нецензурную частушку. Все удовольствие может испортить хозяин застолья своим великим терпением и снисходительностью к гостю. Здесь уже не угадаешь. Если вы счастливчик, то непременно нарветесь на менее толерантного хозяина.