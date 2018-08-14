Абхазия обошла Финляндию по популярности поездок среди россиян

По данным Погранслужбы ФСБ России, Абхазия стала одним из лидеров по выезду российских граждан за рубеж в первом полугодии 2018 года.

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Вторым по популярности направлением среди российских граждан в первом полугодии 2018 года стала Абхазия с 1 миллионом 773 тысячами поездок, приводит статистику Ассоциация туроператоров России.

Самым популярным местом для россиян все еще остается Турция – более 2 миллионов поездок за тот же период, а на третьем месте Финляндия – 1 миллион 709 тысяч посещений.

В пятерку вошли также Казахстан и Украина. Немного отстает Китай.

По данным Ассоциации туроператоров, количество поездок за год в Абхазию выросло практически на 5%. Однако статистика учитывает не только перемещение туристов в страну, но и пересечение через российскую границу жителей Абхазии с российским паспортами.

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Всего с января по июнь 2018 года россияне совершили за пределы своей страны более 19 миллионов поездок. Из них более 5 миллионов поездок пришлись на страны СНГ и постсоветского пространства. Это на 6% больше результатов 2017 года.

Большинство европейских направлений из-за визовых сложностей не получили былую популярность. Так, турпоток в Великобританию упал на 4,6%, а в Нидерланды — на 4%, также почти на 10% снизился турпоток в США.