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Самый популярный город в Абхазии: сервис Tvil узнал предпочтения курортников

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, летом туристы отдыхали на курортах Абхазии в среднем десять дней.

СУХУМ, 5 сент – Sputnik. Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил курорты Абхазии, которые пользовались наибольшим спросом у туристов летом 2018 года.

Отдых в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Самый популярный курортный город – Гагра. Затем идут Цандрипш, Сухум, Новый Афон и Пицунда. 

Дешевле всего туристы смогли снять жилье в поселке Цандрипш – 1600 рублей в сутки, дороже – в Пицунде – три тысячи рублей.

По данным Tvil.ru, летом туристы отдыхали на курортах Абхазии в среднем десять дней. 

Tvil.ru — это ведущий российский сайт бронирования отелей, квартир и домов для путешествий и отдыха.

По статистике Ассоциации туроператоров России, вторым по популярности направлением среди российских граждан в первом полугодии 2018 года стала Абхазия с 1 миллионом 773 тысячами поездок, оставив позади Финляндию.

Абхазия в 2018 году также предложила самый дешевый тур за границу. Самая дешевая путевка в этом году за рубеж обошлась в четыре тысячи рублей с человека, она включала четырехдневный отдых в отеле Абхазии, без перелета и питания.



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