Абхазия снизила на треть стоимость отдыха в бархатный сезон

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Цены на отдых в Абхазии в начале осени снизились до 30% от летнего уровня. Тур на семь дней с трехразовым питанием можно приобрести за 16 000 рублей на двоих, сообщила Ассоциация туроператоров России. © Sputnik Томас Тхайцук "У вас нет совести!": продолжение истории о "тайной" жизни туристов в Абхазии

Из-за низких цен на проживание бронирование абхазских курортов повысилось до 20%. На это в том числе повлияла высокая загруженность отелей конкурентных направлений.

"В Крыму и Сочи на бархатный сезон отели переполнены, туристы частично действительно переориентировались на курорты Абхазии. К тому же стоимость туров туда в сентябре-октябре уже значительно ниже, чем в августе", — объяснила PR-директор туроператора ICS Travel Group Анна Филатовская.

Абхазские отельеры также предлагают туристам акции и скидки на бронирование в бархатный сезон. Большинство предложений по сниженным ценам на отдых осенью были спланированы еще в начале летнего сезона.

"Большинство абхазских отелей учли опыт прошлых сезонов и грамотно подошли к ценообразованию текущего сезона, что дало более чем положительный эффект", — подчеркнул представитель туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

По данным Ассоциации туроператоров России, лидерами спроса туристов на бархатный сезон стали Гагра и Пицунда.