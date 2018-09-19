17:36 19 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.01
  • EUR78.36
Поиск
Колоннада на набережной Махаджиров

Абхазия снизила на треть стоимость отдыха в бархатный сезон

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
19150

По данным Ассоциации туроператоров России, бронирование абхазских курортов повысилось до 20%

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. Цены на отдых в Абхазии в начале осени снизились до 30% от летнего уровня. Тур на семь дней с трехразовым питанием можно приобрести за 16 000 рублей на двоих, сообщила Ассоциация туроператоров России.

Анакопийская крепость.
© Sputnik Томас Тхайцук
"У вас нет совести!": продолжение истории о "тайной" жизни туристов в Абхазии

Из-за низких цен на проживание бронирование абхазских курортов повысилось до 20%. На это в том числе повлияла высокая загруженность отелей конкурентных направлений.

"В Крыму и Сочи на бархатный сезон отели переполнены, туристы частично действительно переориентировались на курорты Абхазии. К тому же стоимость туров туда в сентябре-октябре уже значительно ниже, чем в августе", — объяснила PR-директор туроператора ICS Travel Group Анна Филатовская.

Абхазские отельеры также предлагают туристам акции и скидки на бронирование в бархатный сезон. Большинство предложений по сниженным ценам на отдых осенью были спланированы еще в начале летнего сезона.

"Большинство абхазских отелей учли опыт прошлых сезонов и грамотно подошли к ценообразованию текущего сезона, что дало более чем положительный эффект", — подчеркнул представитель туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

По данным Ассоциации туроператоров России, лидерами спроса туристов на бархатный сезон стали Гагра и Пицунда.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды в Лондоне: новые тренды и запоминающиеся образы
Столкновение автобусов в Воронеже – кадры с места событий
Страшное ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Воронеже: кадры с места
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

Соцсети

Sputnikabkhazia