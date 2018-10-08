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Ретро-поезд на паровой тяге впервые за 25 лет прибыл в Абхазию

Ретро-поезд на паровой тяге впервые за 25 лет прибыл в Абхазию

© Sputnik / Илона Хварцкия
Отдых в Абхазии
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Турпоезд "Золотой орел" в 7:30 пересек российско-абхазскую границу, а уже в 10:56 останавливается на платформе "Псырцха" в Новом Афоне.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Впервые за 25 лет в Абхазию прибыл туристический ретро-поезд на паровой тяге "Золотой орел".

Транспорт в 7:30 пересек российско-абхазскую границу, а уже в 10:56 остановится на платформе "Псырцха" в Новом Афоне.

По словам заместителя министра по курортам и туризму Астамура Ахба, прибытие ретро-поезда – уникальное событие, когда разом туристы из 13 крупных зарубежных стран посещают Абхазию.

"В России такие туры уже организовывали, но впервые они решили по такому направлению проехаться. Конечная остановка планировалась в Сочи, а потом уже на автобусах заехать в Абхазию. Но мы настояли на том, чтобы они заехали в республику на туристическом поезде", – сказал он.

"Золотой орел" класса "Люкс"  с паровозом середины прошлого века повез в двухнедельное путешествие по России и Абхазии представителей Германии, США, Великобритании, Швейцарии, Голландии, Швеции, Австралии, Южной Африки, Уругвая, Бразилии, Канады, Японии и России.

Минимальная стоимость одного тура – восемь тысяч долларов США. За время поездки пассажиры преодолеют семь с половиной тысяч километров. Стартовал круизный поезд в Москве, затем через Поволжье и Северный Кавказ прибыл в Абхазию. Здесь туристы смогут познакомиться с достопримечательностями Нового Афона, а также попробовать абхазскую национальную кухню. После обзорной экскурсии, ретро-поезд вновь отправится в Москву.

Особенностью программы ретротура – смена паровозов во время наиболее длительных остановок. Как отмечают в "РЖД Тур", марка и модель каждого из паровых локомотивов согласовывалась с туристами, для которых это представляет одну из главных ценностей в туре. 

Ретро-поезд на паровой тяге впервые за 25 лет прибыл в Абхазию
© Sputnik
Ретро-поезд на паровой тяге впервые за 25 лет прибыл в Абхазию
 

Ретропоезд состоит из 14 вагонов для пассажиров и двух вагонов-ресторанов. Во время поездки туристы располагаются в двухместных купе с отдельным санузлом. Поезд полностью автономен, электроэнергией сам себя обеспечивает. На борту "Золотого орла" месячный запас питьевой воды и провизии.



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