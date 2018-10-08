Впереди паровоза: как "машина времени" из Москвы переполошила Абхазию

Впервые за 25 лет в Абхазию прибыл туристический ретро-поезд "Золотой орел" с настоящим паровозом.

О том, как старинный состав доехал до Нового Афона, почему у него там отделилась "голова", о впечатлениях пассажиров и о том, как устроена "машина времени", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На станции Цандрипш у абхазских таможенников с семи утра переполох. Сегодня им предстояло проверять не обычный поезд, а ретро — "Золотой орел". Два месяца слухов и ожидания.

— Что это вообще за поезд? Почему у всех такой интерес? – недоумевает один из таможенников, но на всякий случай тщательно поправляет галстук.

Вскоре слышим гудок локомотива. Все устремляют взгляд в сторону российско-абхазской границы. Но нет. Звук раздается с нашей стороны. К платформе медленно подкатывает абхазский тепловоз. Тоже, в своем роде, ретро.

© Sputnik / Илона Хварцкия Прибытие ретро-поезда "Золотой орел" в Абхазию

Он даже лет на 10 постарше того "медийного" паровоза, который тянет вагоны "Золотого орла" из России. Машинист говорит, что абхазский локомотив 1946 года постройки. На правах старшего и гостеприимного товарища ему предстоит идти первым.

Подходит машинист Рустам и объясняет подробнее.

"Ну, в случае если по дороге нужно будет убрать какую-нибудь ветку, или вдруг дерево упадет на рельсы. Будем расчищать путь, – объясняет машинист. – А вообще, посмотрите на этого красавца! Чем вам тоже не ретро-поезд?"

К 8:00 к Цандрипшу подъезжает и сам виновник железнодорожного переполоха – "Золотой орел".

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— Что это за поезд? Какого-то старого образца! – смеется пограничник, который, видимо, до конца так и не разобрался в ситуации.

Таможенники делятся на группы и приступают к досмотру пассажиров. Журналисты отчаянно пытаются напроситься "зайцами" до Псырцхи. Машинист Рустам любезно предлагает к поездке свою "ретро-машину".

Так мы "побежали впереди паровоза". Но полвека эксплуатации дали о себе знать. На мосту через Бзыбь наш "старичок" выдохся и сделал экстренную остановку. В Пцырцху ехали на автомобиле.

Жизнь слишком коротка для плохого вина

На станции Псырцха местные жители уже подготовились встречать гостей. Стол из абхазских блюд и вин накрыли прямо на платформе.

Слышим знакомый гудок. "Ветеран", которого мы оставили на бзыбском мосту, молнией проносится мимо нас. Его одобрительными свистом и аплодисментами встречают журналисты и местные жители.

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Минут через 15 подтягивается "Золотой орел". Но все овации уже успел сорвать абхазский локомотив и "машину времени" из Москвы встречают более сдержанно.

350-метровый "Золотой орел" не помещается у 200-метрового перрона. Так что "выходными" становятся передние вагоны. Пассажиров танцами и песнями встречают абхазские национальные ансамбли.

© Sputnik / Илона Хварцкия Прибытие ретро-поезда "Золотой орел" в Абхазию

Американец Ханс Хеймбергер глубоко поражен не только выступлением талантливых детей, но и тем, как один из них напомнил его самого в детстве.

"Когда я был в твоем возрасте, у меня были такие же пламенно-рыжие волосы и такие же голубые-голубые глаза, – обратился он к танцору по имени Айнар и вручил ему свою визитку. – Танцы замечательны, просто влюблен. Очень впечатлен. Традиционные наряды очень понравились и черкески тоже. Счастлив, что посетил эту прекрасную страну".

Впечатлительный мистер Хеймбергер захотел немедленно выучить абхазский. За пару минут освоил и стал правильно произносить слово: "Итабуп" (Спасибо – прим.).

Патрик из Майями впервые услышал про Абхазию перед тем, как купить тур. За стаканом красного абхазского вина он признался, что впечатлен. На вопрос, нравится ли ему вино, он отвечает, что еще не пробовал, но в ту же секунду делает глоток и с удивлением говорит:

"Много вин я пробовал в разных странах мира. Абхазское вино очень вкусное".

© Sputnik / Илона Хварцкия Пассажир ретро-поезда

Патрик указывает на футболку с надписью: "Жизнь слишком коротка для плохого вина".

Ретро "Золотой орел"

"Золотой орел" класса "Люкс" с паровозом середины прошлого века повез в двухнедельное путешествие по России и Абхазии туристов из Германии, США, Великобритании, Швейцарии, Голландии, Швеции, Австралии, Южной Африки, Уругвая, Бразилии, Канады, Японии и России.

© Sputnik / Илона Хварцкия Прибытие ретро-поезда "Золотой орел" в Абхазию

Интерес представляет не столько поезд, сколько сам паровоз. Вернее паровозы. У "Золотого орла" два локомотива.

"У нас два паровоза: на угле и на мазуте. В тендере может поместиться запас в 18 тонн угля и 27 тонн воды. На каждом паровозе по три человека бригады. Машинист ведет паровоз, а его помощник и кочегар бросают уголь в топку. Сейчас, конечно, в обычных поездах это не используется, только в туристических рейсах", – рассказала руководитель тургруппы Марина Линки из Великобритании.

Сразу после высадки пассажиров паровозы отстыковались и отправились в Сухум. Пока туристы будут знакомиться с достопримечательностями, локомотивы успеют заправить водой. Раз не вышло прогуляться по вагонам, решили еще раз попытать счастья, теперь с паровозом. Поймали паровозы на сухумской станции, и машинисты оказались более сговорчивыми.

© Sputnik / Илона Хварцкия Прибытие ретро-поезда "Золотой орел" в Абхазию

"Чтобы паровоз работал, мы кидаем уголь в топку. Открываем топку, берем лопату, набираем уголь и бросаем в топку. Чем больше угля, тем лучше работает паровоз. Уголь горит, вода в котле греется, получается пар, пар заводит поршень. Паровоз работает чисто на пару. Никакой электрики. Чтобы раскочегарить его, нужно, как минимум, четыре часа ", – терпеливо объясняет помощник машиниста Антон Зибров и бросает очередную порцию "пищи" в раскаленную пасть мастодонта.

© Sputnik / Илона Хварцкия Прибытие ретро-поезда "Золотой орел" в Абхазию

Уголь держат в тендере. Здесь помещается 18 тонн топлива и 27 тонн воды. На 80 километров пути уходит примерно восемь тонн угля. Но на самом деле все зависит от веса поезда, который прицепляется к паровозу. В целом же, сколько уходит на двухнедельный тур, машинисты пока не могут сказать. Все будет известно по завершении поездки.

© Sputnik / Илона Хварцкия Прибытие ретро-поезда "Золотой орел" в Абхазию

За время поездки пассажиры преодолеют семь с половиной тысяч километров. Стартовал круизный поезд в Москве, затем через Поволжье и Северный Кавказ прибыл в Абхазию. После обзорной экскурсии ретро-поезд начнет путь обратно в Москву.

Особенностью программы ретро-тура – смена паровозов. Как отмечают в "РЖД Тур", марка и модель каждого из паровых локомотивов согласовывалась с туристами, для которых это одна из главных ценностей в таком железнодорожном приключении.

Ретро-поезд состоит из 14 пассажирских вагонов и двух вагонов-ресторанов. Во время поездки туристы располагаются в двухместных купе с отдельным санузлом. Поезд полностью автономен. На борту "Золотого орла" месячный запас питьевой воды и провизии.