Вода прописана: "горячее", "грязное" и с "душком" богатство Абхазии

В Абхазии насчитывается около тридцати термальных источников минеральных вод, однако пока только некоторые из них оборудованы и доступны для посещения. Бальнеология, отрасль, которой в ходе войны был нанесен значительный ущерб, сегодня стала постепенно возрождаться.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Водный потенциал

О целебных свойствах абхазских минеральных вод было известно еще древним римлянам. Они обозначали территорию современной Абхазии на своих морских картах как "счастливые ванны". Однако активно развиваться бальнеология в республике начала лишь в советские времена. В первой половине прошлого века в Абхазии начинают активно строить санатории и пансионаты для желающих поправить свое здоровье на целебных водах Причерноморья. Появились целые программы оздоровления, а водолечение проходило под обязательным наблюдением медиков. Города Абхазии стали славиться не просто как известные курорты, а с приставкой климатические и бальнеологические. Считалось, что здесь лечит даже воздух, обогащенный кислородом, морскими солями и фитонцидами растений, и воды, насыщенные минералами.

В 1938 году в Сухуме открылся Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины. Здесь стали изучать гидроминеральный потенциал республики и курортные факторы в лечении самых разнообразных болезней.

© Sputnik Илона Хварцкия Центр курортологии.

В этот период стали активно бурить новые скважины в местах выхода на поверхность термальных минеральных вод. А возле источников строить бальнеолечебницы. Такой оздоровительный центр функционировал с 1957 года в селе Басла недалеко от Сухума. Сухумские воды, наряду с гагрскими источниками и ткуарчалскими родоновыми ваннами, славились своими целебными свойствами на всю страну Советов. Это была перспективная отрасль хозяйства, которую и дальше собирались развивать, однако свои коррективы внесла война.

Упадок и возрождение

Директор НИЦ курортологии и нетрадиционной медицины Отар Осия отмечает, что в Абхазии на сегодняшний день выявлено около 170 источников минеральных вод. Среди них порядка тридцати термальных источников, пригодных для купания и орошений. Они разнообразны по химическому составу, температуре, условиям формирования, но все они имеют широкий спектр показаний для лечения. Ряд источников хорошо изучен, и только некоторые их них сегодня получают практическое применение.

После Отечественной войны народа Абхазии многие лечебницы были разрушены до основания. В том числе оздоровительный центр в Басле, который перед войной еще планировал расширяться и строил новые корпусы. Санатории в большинстве своем перестали предлагать лечение водами. И только в последние годы частными лицами были обустроены ванны в Приморском, Кындыг и Ткуарчале.

Целительная вода в Приморском

В 30 километрах от Сухума расположено село Арсаул, также известное как Приморское. Это популярное место у туристов, и дело не только в диких морских пляжах, которые привлекают любителей спокойного отдыха. Село известно своими термальными источниками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сероводородный источник в селе Приморское

Семьдесят лет назад здесь появились первые скважины с богатой минералами водой, построили бассейны и купели. В 2003 году здесь у сероводородного источника была построена водолечебница. Здание оборудовано бассейном, душевыми установками. Горячая вода по трубам поступает в бассейн, где она охлаждается до 38 градусов. Лечение приморской водой полезно для больных с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и с заболеванием кожи.

© Sputnik Бадрак Авидзба Сероводородный источник в Приморском

Чтобы ощутить видимый эффект от орошений, медики советуют пройти курс лечения в 10-15 дней. В то же время даже одна процедура благотворно подействует на организм, наладит сон и придаст сил.

Грязи и воды села Кындыг

Другой популярный термальный источник, где и сегодня можно принять ванны, это источники села Кындыг в Очамчырском районе.

Здесь температура воды достигает ста градусов. Фонтан кипятка бьет из-под земли. Вода стекает в резервуар, постепенно охлаждается до сорока градусов. Оттуда по желобам подается на площадку для купаний. Посетители могут встать под струю любого из желобов как под душ. Это в дополнение еще дает и массажный эффект.

© Sputnik Роберт Джопуа Участники лагеря "Юный патриот" в Очамчыре

На площадке также есть несколько бассейнов с минеральной водой и резервуары с лечебной грязью.

Показания для применения кындыгских минеральных вод – это в первую очередь болезни опорно-двигательного аппарата, нервной системы, системы кровообращения.

Рекомендуется курс для лечения в 10-12 ванн. Ванны нужно принимать не менее чем через два часа после еды, а поесть после них можно будет только через час. Сразу после ванн необходимо отдохнуть около получаса.

Радоновое богатство Ткуарчала

Особого внимания заслуживают термальные источники в ущелье реки Аалдзга в Ткуарчалском районе. Они отличаются от всех других минеральных вод республики в первую очередь содержанием большого количества радиоактивных изотопов.

Радоновые источники расположены в радиусе пяти-семи километров друг от друга и условно делятся на три группы: нижнюю, среднюю и верхнюю. Наиболее радиоактивны источники верхней группы, почти в два раза, чем нижние.

Установлено, что лечение ткуарчалскими минеральными водами дает хорошие результаты при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, это проблемы с позвоночником, суставами, костями, мышцами и сухожилиями. Кроме того, они рекомендуются для людей с заболеваниями сосудов, нервной системы, гинекологическими и урологическими заболеваниями. Для наилучшего эффекта надо пройти курс лечения в десять дней.

Лечение, а не спа

В НИЦ курортологии Абхазии подчеркивают, что любое лечение термальными водами должно быть обговорено с врачом. Сильного вреда воды принести не могут, таких случаев, по крайней мере, зафиксировано в Абхазии не было. Тем не менее противопоказания существуют. Например, онкологическим или туберкулезным больные принимать минеральные ванны не советуют.

В настоящее время в Абхазии лечебные воды посещают в основном туристы, большая часть которых не проходит предварительное обследование в поликлиниках. В приморской лечебнице предоставляют услуги местного медика, в вот в Кындыге врача нет. В то же время объективно оценить эффект процедур можно, только сравнив анализы до и после. Коротко говоря, абхазские специалисты напоминают, что орошение и купание в минеральных водах – это, прежде всего, лечение, а не косметическая процедура.