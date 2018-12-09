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Абхазия на втором месте в списке самых популярных стран у российских туристов

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Эксперты изучили статистику туристических поездок из России с января по сентябрь 2018 года.

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Турция стала самым популярным туристическим направлением у россиян, передает РИА Новости со ссылкой на данные исследования аналитического агентства "ТурСтат".

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Чаще всего россияне предпочитали поездки в Турцию: за девять месяцев там побывали почти пять миллионов человек. В тройку также вошли Абхазия (3,6 миллиона россиян) и Финляндия (2,5 миллиона). Топ-5 популярных направлений замыкают Казахстан и Украина с общим числом в 2,3 и 1,8 миллиона туристов.

Отмечается, что в этом году россияне стали чаще выезжать за границу. Помимо прочего многие также побывали в Китае, Эстонии, Грузии, Германии и Италии.

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