Встретить Новый год в Абхазии: на это есть семь причин

Если же вы ищите чего-то нетривиального, душевного и уютного - стоит обратить свое внимание на Абхазию.

Солнце в бокале

В вашем праздничном бокале будут плескаться летнее солнце и терпкие ароматы осени. Я не оговорилась – осени. Ведь абхазская зима мало чем от нее отличается. На каком именно вине остановить свой выбор - тут лучше полагаться на собственные вкусы. Так называемые женские вина обладают сладким вкусом и не менее сладким ароматом. Для «мужских» характерны более терпкие и обволакивающие вкусовые ощущения.

© Sputnik Роберт Джопуа Дегустация вин.

Прекрасные виды

Природа Абхазии - это природа контрастов, способная удивлять пышной растительностью, ярким солнцем и сверкающей гладью моря даже зимой. А порой Абхазия демонстрирует совершенно другие, но не менее впечатляющие красоты: суровые скалы над стального цвета морем, туманные бухты и необъятное покрывало облаков над горами. А если очень заскучаете по снегу, то отправляйтесь на Рицу.

Чего здесь точно не бывает, так это бледных пейзажей, ледяной каши под ногами и вечных сумерек. День - не одинаково серый и тусклый, а изменчивый - начинается рассветом, разгорается яркими красками, сменяется молочными сумерками и звездной ночью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вид на город Новый Афон

Вкусная еда

Новогоднее застолье в Абхазии представляет собой вихрь вкусовых эмоций -традиционные новогодние блюда, типа оливье и холодца, в сочетании с ачашэ, абыста, ачапа, арашых-сыдзбал с кусочками жареной индейки - путь к перееданию еще никогда не был так пленителен!

© Sputnik Застолье

За красивыми фотографиями

Каждый уголок здесь может стать фоном для красивой фотографии. А за самыми необычными кадрами можно отправиться опять же на Рицу. Вы неожиданно окажетесь в зимней сказке, как герои "Хроник Нарнии" и будете восхищены красотой заснеженных гор вокруг серебристой глади озера. Просто возьмите друга за руку, подпишите публикацию хештегом «follow me» - и ваше фото будет соперничать с кадрами из самых крутых мест планеты.

Зимний путь на Рицу

Мандарины и желтые ладошки

Время на границе уходящего и наступающего годов - это разгар мандаринового сезона. Мандарины можно срывать прямо с деревьев и медленно, отламывая дольку за долькой, гадать как на ромашке. Абхазские мандарины от «заморских» отличает легко отходящая толстая кожура, пухлые дольки и насыщенный кисло-сладкий вкус. Не удивляйтесь тому, что спустя пару дней ваши ладошки в пожелтеют от кожуры. Это фирменный знак зимнего отдыха в Абхазии, почти как загар.

© Sputnik Томас Тхайцук Сбор мандаринов в Абхазии

Доступность

Если ваш бюджет не позволяет с размахом отдохнуть в Европе или на Бали, Абхазия - замечательный вариант экономичного путешествия. Зимой здесь нет наплыва туристов, которые приезжают ради пляжного отдыха и соответственно много жилья по доступным ценам.

Побыть в тишине

Вы устали от шума и суматохи большого города? У вас пестрит в глазах от бесконечного потока людей, ярких реклам и вывесок?

Тогда вам точно к нам. Здесь никто никуда не торопится - дремлют в тени гор прибрежные городки, коты и собаки на причалах лениво развалились в ожидании свежего улова, а редкие посетители кафешек неторопливо смакуют кофе.

© Sputnik Томас Тхайцук Один из декабрьских дней

Вам даже «повезет» разок-другой отдохнуть от благ цивилизации - поужинать у камина при свечах, потому что из-за праздничных перегрузок могут отключить электричество. Но это уже совсем другая история.

Хороших праздников!