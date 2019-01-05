Гарцкия о курортном сезоне 2018 года: выручила осень

О том, почему первая половина лета была не столь успешной для курортной отрасли Абхазии, как осень помогла исправить ситуацию, и чего в туротрасли страны удалось достичь за последние годы, рассказал в интервью Sputnik министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия.

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— Автандил Зефикович, как для Абхазии прошел курортный сезон 2018 года?

— В целом курортный сезон прошел благоприятно, удачно. Начало было не очень хорошим из-за Чемпионата мира по футболу, который проходил рядом с нами, турпоток уменьшился. Естественно, были приняты меры безопасности и, как обычно бывает во время таких событий, цены на билеты взлетели.

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Но потом у нас были два замечательных осенних месяца – сентябрь и октябрь, которые выдались теплыми. Погодные условия – один из факторов, влияющих на туризм, тоже сыграл свою роль. Многие отельеры и люди, которые работают в сфере туризма, сумели за этот отрезок времени восполнить потери, но не все, конечно.

В этом году в Абхазии побывало около миллиона туристов. По сравнению с прошлым годом – это на 200 000 человек больше. В эту цифру входят те, кто отдыхали у нас и те, которые приехали в Абхазию с однодневными экскурсиями. При этом, я думаю, что мы должны переходить уже на другие показатели – качественные. Для того чтобы страна с туристической отрасли имела больше дохода, мы должны сделать так, чтобы туристы отдыхали у нас в среднем не по 7-8 дней, а по две недели. Для этого нам, прежде всего, нужно поднять уровень безопасности, предоставляемых медицинских услуг, качество общественного питания.

— Прослеживается ли тенденция по улучшению всего , вами перечисленного?

К сожалению, мы не можем констатировать большой успех в этом, но в сравнении с предыдущими годами тенденция идет на улучшение. Вы помните, каким выдался курортной сезон 2017 года – было убийство, падение самолета, взрыв на военном складе. Конечно, было сделано все, чтобы спасти этих людей. В 2018 году таких проишествий не было. Я думаю, что начинают понимать, что турист должен быть неприкосновенен и нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца.

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Я хочу отметить, что большая часть доходов от туристической отрасли, в отличие от других отраслей экономики, остается на руках у жителей страны. Я бы хотел, чтобы отношение к гостям тоже стало более доброжелательным. Давайте представим, что будет, если к нам перестанут ездить туристы.

— Как туристическая отрасль пополнила бюджет государства? Может, ожидали большего или, наоборот, надежды оправдались?

— Если брать цифру в миллион туристов – это в среднем 300-400 миллионов рублей налогов. Для нас важно даже не это. Важно то, что простые граждане могут зарабатывать, так как большинство людей живут от сезона к сезону.

— Насколько активно проводились курортные сборы в 2018 году?

— Закон о курортном сборе был принят давно и определен в размере 30 рублей с человека. Это небольшая сумма. Кто–то говорит, что его надо отменить, и он подразумевает под собой коррупционную составляющую. По моему мнению, курортный сбор надо вводить регионально. Например, его можно сделать в Гагрском районе и не делать в городе Сухум. Все таки, любые сборы отпугивают туристов и мы должны считаться с тем, какого уровня достатка к нам едет турист.

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— Улучшилась ли туристическая инфраструктура в Абхазии? Если да, то насколько эти подвижки значительны?

— После того, как была проведена инвентаризация объектов размещения, куда входят дома отдыха, пансионаты, гостиницы всех типов, мы впервые можем озвучить точные данные о том, что на сегодняшний день у нас в стране 426 объектов размещения на 25 тысяч мест. На данный момент этого достаточно.

Мы видим, что многие граждане страны берут землю для строительства туристических объектов. По нашим данным, ближайшие 2-3 года будут строиться еще около 50-60 объектов. Это хорошо, потому что вокруг этих объектов будет строиться и дополнительная инфраструктура – кафе, магазины. Это будет неким притяжением для туристов.

У нас есть отели, которые выше классом, нежели те, что были у нас раньше. Думаю, что придет время, когда мы начнем их классифицировать. То есть, определять количество звезд этих объектов.

Что касается экскурсионных маршрутов, их более 50. Объектов туристического показа, наиболее популярных - около 25. С каждым годом их количество растет. Постепенно, думаю, вновь заработают старые, советских времен маршруты.

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— Как обстояли дела в туристической отрасли восточной Абхазии? Что там появилось нового, какие изменения были в 2018 году и что там будет развиваться?

В этой части Абхазии пока мало отелей, но в экскурсионном плане ее можно развивать. Очень много красивых рек и мест, водопадов, там расположены настоящие радоновые источники, которые в других странах создают искусственно. Развитие всего этого, прежде всего, связано с логистикой. Туда едут туристы, но мало. Маршруты туда, например, из Нового Афона занимают много времени, и это приводит к усталости экскурсантов. Поэтому я всегда говорю, что нам нужно привлекать туристов на отдых ближе к этим местам.