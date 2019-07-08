Время перемен: почему закон "О туризме" в Абхазии нужно отправить "на пенсию"

О том, чего не хватает в абхазском законе "О туризме", как его модернизировать и на чем делать акцент, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Проблема внутри

Туризм – одна из основных сфер экономического развития Абхазии, в которой задействованы сотни предприятий и людей. Ежегодно в разгар летнего курортного сезона в Абхазию приезжают туристы из России и других стран. Однако "юридические права" туристическая сфера Абхазии приобрела сравнительно недавно.

Закону о туризме в Абхазии всего 14 лет, он был принят в августе 2005 года. Основные задачи закона – регулирование туроператорской и турагентской деятельности. "Предок" абхазского документа – закон о туризме в России, который был принят в 1996 году.

По словам президента "Гильдии отельеров Абхазии" Астамыра Ахба, принятый в 2005 году закон не соответствует современным реалиям в Абхазии и не идет в ногу с развитием туризма в республике.

Самое важное – действующий закон регулирует по большой части внешний туризм в республике и ущемляет "права" внутреннего.

"К сожалению, сегодняшний закон не регулирует внутренний туризм и деятельность коллективных средств размещения. Он регулирует взаимоотношения туриста и туроператора, но никак не затрагивает отношения между туристом и субъектом туриндустрии в качестве коллективного средства размещения или экскурсионной организации", - объяснил он.

Российский аналог абхазского закона уже несколько раз подвергался изменениям с 1996 года.

"К примеру, если в нашем законе речь идет о лицензировании туристической деятельности, то в России в 2007 году ушли от лицензирования, был создан реестр туроператоров и турагентов. У нас пока эта деятельность лицензируется. В России также отказались от сертификации турпродукта. Вместо этого ввели понятие классификация коллективных средств размещения", - объяснил Ахба.

Не все понятно и учтено

Не раскрыты в абхазском законе и значения многих туристических терминов, считает Ахба. Экскурсионная деятельность, экскурсовод, услуги трансфера, питания, оздоровительные услуги, не говоря уже о таких понятиях, как джиппинг, парапланеризм, конные прогулки, гастрономический туризм отсутствуют в документе.

"Если такие виды деятельности есть, нужно их регулировать, помогать и развивать и оказывать поощрение, а не только контролировать. Есть замечания со стороны экспертов, которые занимаются туристической сферой и надо понимать, что с этим надо поработать", – добавил он.

По словам президента гильдии отельеров, необходимо учитывать, что туризм тесно связан со всеми сферами развития в Абхазии, в особенности в плане международного сотрудничества с государствами.

"К примеру, касаемо предоставления виз иностранным гражданам, я считаю, что процедура у нас упрощенная, но количество консульских служб необходимо увеличивать, чтобы это не мешало развитию туризма и привлечению туристов. Все эти услуги должны быть доступны и информационно освещены. Есть также закон о правилах въезда и выезда, а также пребывания иностранного гражданина на территории Абхазии. Когда этот закон принимался, мы предлагали учитывать интересы туристов при установлении международных отношений с другими странами. Это касается тех же тарифов на госпошлину", - объяснил Ахба.

Не регулирует закон и благоустройство пляжей и водоемов.

"Мы должны понимать, что надо облагораживать не только пляжи, но и реки, где отдыхают наши туристы. Эти законы должны быть приняты, чтобы рационально использовать наши ресурсы и субъекты туриндустрии могли оказывать услуги в соответствии с законом", - добавил Ахба.

Самое главное, по мнению специалиста – закон о туризме в Абхазии должен делать акцент индустрию гостеприимства в республике. Учитывать особенности работы и помогать в развитии объектам туристического размещения, питания, развлечения и экскурсий.