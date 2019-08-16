16:47 16 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR73.22
Поиск

Кадеты из Южной Осетии приехали на отдых в Абхазию

© Foto/ alaniamil
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
6930

На десятидневный отдых в Абхазию отправились дети, показавшие отличные результаты в учебе, а также победители республиканских олимпиад и дети-сироты.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Учащиеся Кадетской школы Минобороны Южной Осетии отдохнут в Абхазии благодаря финансовой поддержке оборонного ведомства республики, рассказала Sputnik Южная Осетия глава армейской пресс-службы Инга Чехоева.

Десять дней в Абхазии проведут дети, показавшие отличные результаты в учебе, победители республиканских олимпиад и дети-сироты.

"Курсантам будут организованы экскурсии по главным достопримечательностям республики. В их числе памятник Махаджирам, Ботанический сад в абхазской столице, Новоафонская пещера, озеро Рица и так далее", — сказала Чехоева.

Югоосетинских курсантов сопровождает в поездке завуч Кадетской школы по воспитательной работе Нэя Цховребова, а также медработник, которая следит за состоянием здоровья детей.

© Foto/ alaniamil
Воспитанники Кадетской школы МО РЮО отдыхают в Абхазии

Отмечается, что отдых для детей был организован в рамках плана воспитательной работы учреждения при финансировании Министерства обороны Южной Осетии.

Теги:
кадеты, Абхазия, Южная Осетия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мастер по керамике Сабина Ахиба декорирует глиняную посуду.
Четыре в одном: трудовые будни студии "Артель"
Из глины, стекла и дерева: что создает арт-студия в "Сухумприборе"
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Абхазии
Собрать ребенка в школу: что сколько стоит
Соцсети
Sputnikabkhazia