Кадеты из Южной Осетии приехали на отдых в Абхазию

На десятидневный отдых в Абхазию отправились дети, показавшие отличные результаты в учебе, а также победители республиканских олимпиад и дети-сироты.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Учащиеся Кадетской школы Минобороны Южной Осетии отдохнут в Абхазии благодаря финансовой поддержке оборонного ведомства республики, рассказала Sputnik Южная Осетия глава армейской пресс-службы Инга Чехоева.

Десять дней в Абхазии проведут дети, показавшие отличные результаты в учебе, победители республиканских олимпиад и дети-сироты.

"Курсантам будут организованы экскурсии по главным достопримечательностям республики. В их числе памятник Махаджирам, Ботанический сад в абхазской столице, Новоафонская пещера, озеро Рица и так далее", — сказала Чехоева.

Югоосетинских курсантов сопровождает в поездке завуч Кадетской школы по воспитательной работе Нэя Цховребова, а также медработник, которая следит за состоянием здоровья детей.

© Foto/ alaniamil Воспитанники Кадетской школы МО РЮО отдыхают в Абхазии

Отмечается, что отдых для детей был организован в рамках плана воспитательной работы учреждения при финансировании Министерства обороны Южной Осетии.