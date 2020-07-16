14:59 16 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.23
  • EUR81.23
Поиск
Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии

Названы самые популярные курорты Абхазии для отдыха с детьми

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
4021 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20200716/1030542512/Nazvany-samye-populyarnye-kurorty-Abkhazii-dlya-otdykha-s-detmi.html

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха женщинами с детьми на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил список популярных курортов Абхазии для отдыха женщин с детьми.

В топе оказалось шесть курортов: Гагра, Пицунда и Цандрыпш в Гагрском районе, Сухум, Гудаута и Новый Афон.

По данным сервиса, женщины с детьми бронируют отдых в Абхазии примерно на период от девяти до 20 ночей, при этом тратят на проживание от 1,3 до 3,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми летом в Абхазии можно в Пицунде, дороже - в Гудауте.

Список составлен с учетом трат семьи на проживание в сутки и среднего числа забронированных ночей.

  • Гагра - 2406,9 рублей / 10,3 ночи
  • Пицунда - 1343,3 рублей / 15 ночей
  • Цандрыпш – 1875 рублей / 9 ночей
  • Сухум - 1874,6 рублей / 19,7 ночи
  • Гудаута – 3300 рублей / 11 ночей
  • Новый Афон – 2300 рублей / 13 ночей

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничение на пересечение границы с Россией до 21 июля. В республике действует запрет на бронирование и размещение в отелях и санаториях.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Медитация и дикая любовь: лучшие фото Sony Alpha Awards
Рукопожатие в космосе: миссия "Союз-Аполлон"
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться