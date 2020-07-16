Названы самые популярные курорты Абхазии для отдыха с детьми

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха женщинами с детьми на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил список популярных курортов Абхазии для отдыха женщин с детьми.

В топе оказалось шесть курортов: Гагра, Пицунда и Цандрыпш в Гагрском районе, Сухум, Гудаута и Новый Афон.

По данным сервиса, женщины с детьми бронируют отдых в Абхазии примерно на период от девяти до 20 ночей, при этом тратят на проживание от 1,3 до 3,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми летом в Абхазии можно в Пицунде, дороже - в Гудауте.

Список составлен с учетом трат семьи на проживание в сутки и среднего числа забронированных ночей.

Гагра - 2406,9 рублей / 10,3 ночи

Пицунда - 1343,3 рублей / 15 ночей

Цандрыпш – 1875 рублей / 9 ночей

Сухум - 1874,6 рублей / 19,7 ночи

Гудаута – 3300 рублей / 11 ночей

Новый Афон – 2300 рублей / 13 ночей

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничение на пересечение границы с Россией до 21 июля. В республике действует запрет на бронирование и размещение в отелях и санаториях.