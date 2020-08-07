Туристов не остановить: чем привлекает отдых в Абхазии

Российские туристы ориентируются быстро: за первую неделю после открытия границы с Абхазией пункт перехода пересекли уже около 200 тысяч человек, и значительная их часть приехала в республику на отдых.

Sputnik, Лев Рыжков

Бронировать номера в абхазских отелях засидевшиеся на карантине россияне начали буквально с 1 августа, когда открылась граница.

"В начале недели Абхазия по бронированию у нас даже обогнала Турцию – и потому что близко, и потому что не нужно сдавать тест на COVID-19, - рассказал корреспонденту Sputnik исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин. – И это тенденция, общая для всех туроператоров".

С 1 по 5 августа границу в обоих направлениях пересекли порядка 100 тысяч человек, сообщили Sputnik в Южном таможенном управлении РФ. За пять дней сочинские таможенники оформили 20 тысяч транспортных средств - более 19 тысяч легковых автомобилей, 500 автобусов, 800 грузовиков. И это еще не пик сезона.

Настоящий курортный аншлаг, по ожиданиям работников таможни, начнется через две недели, когда курорты заработают на полную мощность.

Но даже аншлаг вряд ли позволит абхазским отельерам принять столько же гостей, сколько их было в прошлом году – слишком мало времени осталось до конца сезона.

В прошлом году, по официальным данным председателя Госкомитета по курортам и туризму Автандила Гарцкия, в республике отдохнули 1 миллион 50 тысяч человек. В этом году, как считает Сергей Толчин, Абхазия может выйти на 40-50% прошлогоднего объема, если не будет "вторых волн" коронавируса.

Чуть более оптимистичен прогноз гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина: он предполагает снижение количества отдыхающих на 30-40%, и напоминает, что официальная статистика может быть приблизительной, поскольку учитывает не только туристов, но всех людей, пересекающих границу.

Пробки на границе

Пересечь границу в эти первые дни после снятия ограничений было непросто. На въезде в республику образуются очереди из автомобилей.

Ежедневно, как сообщил в пятницу 7 августа на пресс-конференции в Sputnik Абхазия замначальника погранотряда СГБ республики Рудольф Циба, в среднем за сутки в республику заезжает около 30 тысяч человек, а количество прибывших уже превысило 200 тысяч.

"Наши коллеги с Сочинской таможни предпринимают все необходимые меры, - рассказал Sputnik начальник отдела по связям с общественностью Южного таможенного управления Станислав Хапилин. - Это и открытие дополнительных полос движения – сейчас работают 23 полосы. На грузовых линиях используется реверсивная схема движения – в обе стороны. На российско-абхазскую границу прикомандировывают сотрудников с других постов".

По сведениям Южного таможенного управления, штатная нагрузка на пункты пропуска превышена в несколько раз.

"Пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" – 1,5 тысячи транспортных средств в сутки. За последние сутки через границу проследовало уже 6 тысяч транспортных средств. Традиционные пиковые нагрузки – до 10 тысяч транспортных средств в сутки в августе 2019 года, - еще не достигнут, но поток транспорта увеличивается с каждым часом", - пояснил Станислав Хапилин.

Конкурентное преимущество

Но пробки на границе вряд ли остановят российских туристов. Главное конкурентное преимущество Абхазии – дешевизна. Отдых в республике дешевле, чем в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края.

"В среднем Абхазия дешевле соседей на 20-25% за номера такой же "звездности", - говорит Сергей Толчин.

Например, суточная цена трехзвездного номера на двоих в Абхазии колеблется от 1100 до 3300 рублей в сутки. В Крыму самый дешевый аналогичный номер обойдется отдыхающему в 2000 рублей в сутки, в Сочи – около 3000. В Турции можно найти номера за 1000 рублей в день, но средняя цена все-таки ближе к сочинской.

"Когда мы говорим о дешевизне того или иного направления, надо понимать, что мы говорим о средней температуре по больнице, - отмечает Илья Уманский. - Но восприятие Абхазии как экономичного направления, действительно существует. В Абхазию люди едут за дикими пляжами, за чистым морем, за максимально экологическим форматом отдыха. Природа там колоссальна, и вмешательство в природу – минимально. Там широкие пляжи – правда, с минимумом инфраструктуры, но с невысокой ценой. С точки зрения туристического трафика мы оцениваем, что ближайшие две недели Абхазия получит загрузку своих курортов, близкую к 100%".

"Остатки" сладки

Не приведет ли быстрый рост спроса к повышению цен на отдых?

"Цены не могут быть подняты ввиду успешности сезона, - говорит Илья Уманский. – Потому что этот сезон для Абхазии – не успешный. Абхазия за один-два месяца работы только уменьшит потенциальные убытки из-за закрытого туристического сезона и закрытой границы".

Цены, по прогнозам Уманского, могут вырасти только на так называемые "остаточные" номера.

"Когда в отеле остаются последние номера, отели поднимают цены, - говорит Илья Уманский. - Но в Абхазии пока свободно огромное количество коечных мест".

Правда, на цену отдыха может повлиять дефицит обученного гостиничного персонала.

"Абхазия, как и любой другой курорт, в прежние годы привлекала сезонных сотрудников, - говорит Сергей Толчин. – В Сочи и в Крыму многие отели после запуска сезона столкнулись с дефицитом персонала, стали повышаться и ставки заработной платы. И даже на таких условиях не всегда удавалось заполнить вакансии, а это неизбежно отражалось на качестве обслуживания".

Сергей Ромашкин говорит, что ни о каком повышении цен на отели речи на переговорах с абхазскими партнерами не заходило.

"Мы работаем больше чем с сотней отелей, и пока ни один не поднял этой темы, - заявил Сергей Ромашкин. - Мы работаем по ценам, которые были предложены в январе 2020 года. В условиях коронавируса любые движения по цене не решают экономических проблем отелей".

"Можно предположить, что и без того не очень высокий абхазский сервис в этом году может несколько пострадать, - говорит Илья Уманский. - Но невысокая стоимость компенсирует возможные неудобства".

Программы однодневных экскурсий, на которые в прошлые годы приезжало достаточно много туристов, пока не запущены.

"Такие программы готовятся, организаторы продумывают планы однодневных поездок, - говорит Сергей Ромашкин. - Чтобы собрать экскурсионную группу, требуется не шесть дней продаж, как у сейчас, а чуть дольше. Я думаю, к концу августа эти экскурсии возобновятся".