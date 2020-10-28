14:16 28 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.55
  • EUR91.26
Поиск

Рицинский парк посетило почти вдвое больше туристов, чем в прошлом году

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
49 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20201028/1031178985/Ritsinskiy-park-posetilo-pochti-vdvoe-bolshe-turistov-chem-v-proshlom-godu.html

С момента открытия российско-абхазской границы для туристов, 1 августа, республику посетили более 600 тысяч человек.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Рицинский национальный парк в августе-октябре 2020 года посетило вдвое больше туристов, чем за аналогичный период в 2019 году, рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на пресс-конференции на Абхазском телевидении в среду 28 октября.

Цифры, которые привел министр, охватывают посещаемость парка с 1 августа по сегодняшний день.

"В 2020 году Рицинский национальный парк посетило 283 598 человек, в 2019 году - 175 657 человек", - сообщил Хишба.

Рицинский парк за три месяца заработал 95 миллионов 826 тысяч 800 рублей, в 2019 году сумма составила 57 миллионов 779 тысяч 200 рублей.  

При этом Хишба отметил, что посещение Рицинского парка туристами продолжается и по сей день.

Глава Минтуризма также привел цифры по посещаемости туристами Новоафонской пещеры. В 2019 году туристический объект посетил 128 541 человек, в этом году - 116 256 человек.

Показатели посещаемости двух туристических объектов разнятся, по словам Хишба, из-за того, что путевки, продающиеся в России, включает в себя обязательное посещение Рицинского парка, но не Новоафонской пещеры.

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сухум против Нового Афона: финал чемпионата Абхазии по футболу
"Вихрь" над Кубанью: первый пуск модернизированной противотанковой управляемой ракеты
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться