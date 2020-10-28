Рицинский парк посетило почти вдвое больше туристов, чем в прошлом году

С момента открытия российско-абхазской границы для туристов, 1 августа, республику посетили более 600 тысяч человек.

СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Рицинский национальный парк в августе-октябре 2020 года посетило вдвое больше туристов, чем за аналогичный период в 2019 году, рассказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на пресс-конференции на Абхазском телевидении в среду 28 октября.

Цифры, которые привел министр, охватывают посещаемость парка с 1 августа по сегодняшний день.

"В 2020 году Рицинский национальный парк посетило 283 598 человек, в 2019 году - 175 657 человек", - сообщил Хишба.

Рицинский парк за три месяца заработал 95 миллионов 826 тысяч 800 рублей, в 2019 году сумма составила 57 миллионов 779 тысяч 200 рублей.

При этом Хишба отметил, что посещение Рицинского парка туристами продолжается и по сей день.

Глава Минтуризма также привел цифры по посещаемости туристами Новоафонской пещеры. В 2019 году туристический объект посетил 128 541 человек, в этом году - 116 256 человек.

Показатели посещаемости двух туристических объектов разнятся, по словам Хишба, из-за того, что путевки, продающиеся в России, включает в себя обязательное посещение Рицинского парка, но не Новоафонской пещеры.

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