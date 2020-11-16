Гагра вошла в десятку по бронированию квартир и домов для новогодних корпоративов

В связи с запретом массовых мероприятий, гуляний и корпоративов в кафе и ресторанах, компании в России стали выбирать для предновогодних торжеств с коллегами аренду квартир и домов.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Абхазский курорт Гагра вошел в десятку направлений, где больше всего бронируют квартиры и дома для проведения новогодних корпоративов в 2020-м году, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В список популярных направлений для проведения новогодних корпоративов также попали Ялта, Алушта, Судак в Крыму, Сочи, Геленджик в Краснодарском крае, Шерегеш в Кемеровской области, Банное в Башкирии, Казань и Санкт-Петербург.

Сервис отмечает, что Шерегеш, Сочи, Санкт-Петербург и Гагра лидируют в рейтинге популярных городов для отдыха большими компаниями.

По статистике Tvil.ru, туристы тратят на проживание в квартирах и домах в предновогоднее время для корпоративов от 1 до 7,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Судаке, дороже — в Шерегеше.

Список составлен на основании данных оплаченных бронирований компаниями квартир и домов с 18 по 29 декабря 2020 года и выглядит таким образом:

Ялта — 1978 рублей*

Шерегеш — 7172 рубля

Сочи — 6109 рублей

Казань — 3704 рубля

Банное — 2296 рублей

Санкт-Петербург — 4129 рублей

Гагра — 1313 рублей

Алушта — 3550 рублей

Судак — 1000 рублей

Геленджик — 1091 рубль

* Средние траты на аренду жилья в сутки

Аналитики Tvil.ru отмечают, что большим спросом для проведения новогодних корпоративов пользуются квартиры – 62,65%. Дома бронируют 37,35% туристов. Чаще всего бронируют квартиры и дома до двух ночей в предновогоднее время компании от 6 до 25 человек.

В связи с пандемией коронавируса в России запрещены массовые мероприятия и новогодние гуляния, проведение новогодних корпоративов в кафе и ресторанах, и компании все чаще выбирают для предновогодних торжеств с коллегами аренду квартир и домов. Таким образом, снова становятся популярны так называемые "квартирники", считают в Tvil.ru. Однако, при аренде квартиры для больших компаний необходимо учитывать то, что в жилых многоэтажных домах разрешено шуметь до 23:00, а снять квартиру можно не менее двух суток, предупреждает сервис. И в данном случае самым идеальным вариантом для проведения новогодних корпоративов предлагает аренду дома под ключ.

