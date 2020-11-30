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Абхазия вошла в пятерку лидеров раннего бронирования на лето 2021

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20201130/1031372075/Abkhaziya-voshla-v-pyaterku-liderov-rannego-bronirovaniya-na-leto-2021.html

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха на лето 2021 года после анализа более 2000 броней.

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Абхазия попала в пятерку лидеров раннего бронирования на лето 2021 года, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Лидерами раннего бронирования также стали: Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область и Карелия. 

  • Крым - 35 %
  • Краснодарский край - 30%
  • Ленинградская область и Санкт-Петербург - 15%
  • Абхазия - 7%
  • Карелия - 3%

По данным Tvil.ru раннее бронирование на лето 2021 года упало на 20 процентов по сравнению с ранним бронированием на лето 2020 года.

Туристы для раннего бронирования выбрали втрое меньше регионов, чем на прошедшее лето. При этом стоимость суток выросла на 11 процентов и составила 3025 рублей за троих без завтрака. При этом, как отмечает сервис, популярность отелей выросла на 7 процентов. 

Данный спад вызван выжиданием с обеих сторон рынка, уточняют в Tvil.ru: туристы ждут ясности, и владельцы объектов размещения не открывают раннее бронирование также из-за неясности на рынке, что также может привести к отложенному спросу.


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