Абхазия вошла в пятерку лидеров раннего бронирования на лето 2021

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха на лето 2021 года после анализа более 2000 броней.

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Абхазия попала в пятерку лидеров раннего бронирования на лето 2021 года, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Лидерами раннего бронирования также стали: Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область и Карелия.

Крым - 35 %

Краснодарский край - 30%

Ленинградская область и Санкт-Петербург - 15%

Абхазия - 7%

Карелия - 3%

По данным Tvil.ru раннее бронирование на лето 2021 года упало на 20 процентов по сравнению с ранним бронированием на лето 2020 года.

Туристы для раннего бронирования выбрали втрое меньше регионов, чем на прошедшее лето. При этом стоимость суток выросла на 11 процентов и составила 3025 рублей за троих без завтрака. При этом, как отмечает сервис, популярность отелей выросла на 7 процентов.

Данный спад вызван выжиданием с обеих сторон рынка, уточняют в Tvil.ru: туристы ждут ясности, и владельцы объектов размещения не открывают раннее бронирование также из-за неясности на рынке, что также может привести к отложенному спросу.