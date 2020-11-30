Абхазия вошла в пятерку лидеров раннего бронирования на лето 2021

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Абхазия попала в пятерку лидеров раннего бронирования на лето 2021 года, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Лидерами раннего бронирования также стали: Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область и Карелия.
- Крым - 35 %
- Краснодарский край - 30%
- Ленинградская область и Санкт-Петербург - 15%
- Абхазия - 7%
- Карелия - 3%
По данным Tvil.ru раннее бронирование на лето 2021 года упало на 20 процентов по сравнению с ранним бронированием на лето 2020 года.
Туристы для раннего бронирования выбрали втрое меньше регионов, чем на прошедшее лето. При этом стоимость суток выросла на 11 процентов и составила 3025 рублей за троих без завтрака. При этом, как отмечает сервис, популярность отелей выросла на 7 процентов.
Данный спад вызван выжиданием с обеих сторон рынка, уточняют в Tvil.ru: туристы ждут ясности, и владельцы объектов размещения не открывают раннее бронирование также из-за неясности на рынке, что также может привести к отложенному спросу.