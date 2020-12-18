Глава Минтуризма рассказал о спросе на новогодний отдых в Абхазии

Специалисты наблюдают рост спроса на новогодний отдых в Абхазии, который связан с улучшением качества услуг отельеров, карантинными мерами, действующими в российских городах, и закрытием границ с другими государствами.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. По оценкам крупных туроператоров России, наблюдается рост спроса на новогодний отдых в Абхазии, заявил в интервью агентству Апсныпресс министр туризма Теймураз Хишба.

"Средний период проживания уже подтвержденной брони в объектах размещения варьирует от трех до пяти дней. В сравнении с 2019 годом в этом году спрос именно на непродолжительный отдых от трех до пяти дней вырос практически в два раза", – сказал Хишба, подчеркнув, что особой популярностью пользуются автобусные туры.

По данным Минтуризма, в среднем объем бронирования в объектах размещения по Абхазии уже достиг 50%. Специалисты подчеркивают, что туристы предпочитают туры "Все включено" с уже предусмотренными экскурсиями, питанием и дополнительными услугами.

По словам Хишба, возрос спрос на отдых в столице Абхазии, Сухуме, на новогодние праздники. Также актуальным остается посещение основных туристических объектов, таких как Рицинский реликтовый национальный парк, Новый Афон и новоафонская пещера.

Согласно информации, предоставленной Минтуризма, на 1 декабря этого года Рицинский парк посетило свыше 330 тысяч человек, а объем оказанных платных услуг составил 111,4 миллионов рублей. Тогда как за весь 2019 год Рицинский парк посетило более 391 тысяч человек, а объем оказанных услуг составил 127,6 миллионов рублей.

Новоафонскую пещеру в 2020 году посетило более 144 тысяч человек, а объем оказанных услуг составил 72,3 миллиона рублей. В сравнении с 2019 годом, когда объект посетило почти 276 тысяч человек и было заработано 137,3 миллионов рублей.

Глава Минтуризма заметил, что работа туротрасли проходит с соблюдением всех мер, введенных на фоне пандемии коронавируса, и рекомендаций СЭС и Роспотребнадзора. Он добавил, что открытие турсезона не сказалось негативно на распространении COVID-19 в республике.

"Для сравнения могу сказать, что основная часть людей, прибывающих в Абхазию на отдых, приезжает в Гагрский район. Тем не менее, за летний туристический сезон с августа по октябрь из общего числа заболевших в нашей стране только 2% приходилось на Гагрский район. То есть, распространение короновирусной инфекции - это наша внутренняя проблема и результат несоблюдения предписанных норм нашими гражданами. Не стоит манипулировать тем, что президентом и правительством было принято не правильное решение об открытии границы", - цитирует Апсныпресс Теймураза Хишба.

Министр еще раз подчеркнул экономическую важность открытия турсезона, отметив, что только напрямую в туристической отрасли задействовано более 20 тысяч человек

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