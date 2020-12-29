Гагра вошла в пятерку самых привлекательных городов для женщин на Новый год

Женский туризм набирает популярность в последнее время, цели поездок прекрасной половины человечества могут быть разными: это момкейшн, шопинг, знакомства, экскурсии, спорт, антистресс и другие.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Абхазский туристический город Гагра вошел в список популярных направлений, которые выбирают для новогоднего отдыха российские женщины. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru.

Гагра заняла пятую строчку, набрав 10 процентов голосов. "Топ восемь" самых привлекательных городов для женщин на Новый год 2021 выглядит так:

Севастополь - 24%

Санкт-Петербург - 20 %

Анапа - 15 %

Казань - 12 %

Гагра - 10 %

Суздаль - 9%

Кимры - 5%

Москва - 4%

В сервисе отмечают, что женщины на новогодние праздники в основном выбирают отели и мини-отели, останавливаются от трех до шести ночей и тратят от трех до 10 тысяч рублей за сутки в новогодние праздники.

Женский туризм набирает популярность в последнее время, цели поездок прекрасной половины человечества могут быть разными: это момкейшн (отдых для мам от семейных обязанностей - прим.), шопинг, знакомства, экскурсии, спорт, антистресс, бегство и отдых от мужчин (последнее стало особо популярно в пандемию).

В 2020 году количество соло-путешественников увеличилось на 21 процент, в основном такие путешественники едут в города Центральной России и большая часть из них - это женщины, отмечают в Tvil.ru. Возможно новая тенденция приведет к организации отелей или этажей в отелях только для женщин, куда вход для мужчин будет строго воспрещен. Такие отели уже есть в других странах, в России они до 2020 года не были популярны.