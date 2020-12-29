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Гагра вошла в пятерку самых привлекательных городов для женщин на Новый год

© Sputnik / Илона Хварцкия
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20201229/1031539391/Gagra-voshla-v-pyaterku-samykh-privlekatelnykh-gorodov-dlya-zhenschin-na-Novyy-god.html

Женский туризм набирает популярность в последнее время, цели поездок прекрасной половины человечества могут быть разными: это момкейшн, шопинг, знакомства, экскурсии, спорт, антистресс и другие.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Абхазский туристический город Гагра вошел в список популярных направлений, которые выбирают для новогоднего отдыха российские женщины. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru.

Гагра заняла пятую строчку, набрав 10 процентов голосов. "Топ восемь" самых привлекательных городов для женщин на Новый год 2021 выглядит так: 

  • Севастополь - 24% 
  • Санкт-Петербург - 20 %
  • Анапа - 15 % 
  • Казань - 12 % 
  • Гагра - 10 %
  • Суздаль - 9%
  • Кимры - 5%
  • Москва - 4%

В сервисе отмечают, что женщины на новогодние праздники в основном выбирают отели и мини-отели, останавливаются от трех до шести ночей и тратят от трех до 10 тысяч рублей за сутки в новогодние праздники.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагра вошла в десятку по бронированию квартир и домов для новогодних корпоративов

Женский туризм набирает популярность в последнее время, цели поездок прекрасной половины человечества могут быть разными: это момкейшн (отдых для мам от семейных обязанностей - прим.), шопинг, знакомства, экскурсии, спорт, антистресс, бегство и отдых от мужчин (последнее стало особо популярно в пандемию).

В 2020 году количество соло-путешественников увеличилось на 21 процент,  в основном такие путешественники едут в города Центральной России и большая часть из них - это женщины, отмечают в Tvil.ru. Возможно новая тенденция приведет к организации отелей или этажей в отелях только для женщин, куда вход для мужчин будет строго воспрещен. Такие отели уже есть в других странах, в России они до 2020 года не были популярны. 


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