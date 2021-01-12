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Гагра попала в топ направлений по раннему бронированию на лето

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210112/1031617937/Gagra-popala-v-top-napravleniy-po-rannemu-bronirovaniyu-na-leto.html

Увеличился рост бронирования семейного отдыха с детьми, возросла продолжительность проживания и средний чек.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений среди российских туристов для раннего бронирования на лето 2021 года, сообщает российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В период новогодних праздников активно шло бронирование летнего отдыха. Отмечается, что на 10% больше стали бронировать семьи с детьми, на 9% выросла продолжительность проживания, на 18% вырос средний чек за проживание.  

В Абхазии, в частности в Гагре, предпочитают отдыхать самостоятельные туристы, видимо, из-за более привлекательных цен, чем на российских курортах.

Топ 10 направлений по раннему бронированию с учетом отдыха трех человек без завтрака:

  • Ялта - это 17% от общего числа бронирования, отдых там обойдется в 40 тысяч за 11 ночей; 
  • Евпатория - 15%, 41 тысяча за 14 ночей;
  • Сочи - 11%, 31 тысяча за 12 ночей;
  • Анапа - 10%, 33 тысячи за 13 ночей;
  • Алушта - 9%, 41 тысяча за 11 ночей;
  • Геленджик - 6,5%, 32 тысячи за 12 ночей;
  • Феодосия - 6%, 29 тысяч за 10 ночей;
  • Ейск - 5%, 39 тысяч за 16 ночей;
  • Судак - 5%, 26 тысяч за 9 ночей; 
  • Гагра - 5%, 23 тысячи за 11 ночей. 

Как ранее отметили в Минтуризма Абхазии, новогодние праздники для отрасли прошли на "отлично". Наибольший процент туристов, посетивших Абхазию в новогодние праздники, предпочли Сухум. По Гагрскому району средний показатель по размещению в объектах, работающих в период новогодних праздников, достиг 65%.

Туристы выбирали объекты размещения для отдыха с хорошим питанием, подогреваемым бассейном, новогодней программой, экскурсионным обслуживанием и удобным расположением отеля.


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