Впервые в Абхазии появится отель для семейного отдыха в "турецком" формате

В отелях для семейного отдыха будет предусмотрена система, напоминающая турецкую "все включено".

СУХУМ, 18 - Sputnik. Туроператор TUI Россия планирует запустить свою фирменную семейную концепцию FUN&SUN в 42 отелях в 9 странах, в том числе и в Абхазии, сообщает Вестник Ассоциации туроператоров России.

Впервые такая семейная концепция будет представлена в Абхазии в мае. Решение туроператора связывают с тем, что республика с очень высокой вероятностью будет летом открыта для туризма.

Первым семейным отелем в Абхазии с фирменным "турецким" форматом семейного отдыха станет трехзвездочный отель FUN&SUN "Жоэквара" в Гагре. Отель расположен на первой береговой линии, у него собственный оборудованный пляж и тенистая зеленая территория с соснами и пальмами.

Отель находится между старым и новым районами города Гагра, в шаговой доступности от аквапарка, городского рынка, ресторанов и магазинов.

Как подчеркивают в TUI, переход отеля на концепцию FUN&SUN не только расширит набор предоставляемых в нем услуг, но и "на порядок поднимет их качество". Так, в сезоне 2021 года в отеле планируют достроить второй корпус, открыть подогреваемый бассейн.

Гости абхазского отеля TUI получат трехразовое питание (шведский стол), закуски и напитки в течение дня, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства. Будет предусмотрено детское меню и индивидуальное приготовление блюд для людей с ограничениями в питании.

Для детей от 4 до 12 лет в отеле будет открыт детский клуба "TUI Тукан", для мам с детьми до 3 лет на территории клуба будет оборудовано отдельное пространство с детским кроватками, зоной для игр и санузлом.

В клубе обещают современный дизайн внутренних пространств и игровой площадки, новые игрушки и интересные развивающие и развлекательные программы.

Туроператор TUI Россия планирует запуск в летнем сезоне 2021 года семейной концепции FUN&SUN в 42 отелях. Из них в Турции – в 14 отелях, на Кипре – в 8, в Черногории – в 1, в Италии – 1, в Испании – 1, в Греции – 2, в ОАЭ – 3, в России – 2 и в Абхазии – 1.

Реализация этих планов будет возможна по мере открытия перечисленных стран для российских туристов, подчеркнули в пресс-службе компании.