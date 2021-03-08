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Проводник в Абхазию: будет запущен информресурс для туристов

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210308/1031972310/Provodnik-v-Abkhaziyu-budet-zapuschen-informresurs-dlya-turistov--.html

Российско-абхазский проект "Хаба-Хаба" ориентирован на туристов, которых привлекает активный вид отдыха.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Информационно-познавательный ресурс о туризме в России и Абхазии "Хаба-Хаба" готовится к запуску, рассказал ведущему радио Sputnik руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Над созданием и развитием ресурса работает группа российских специалистов в области активного туризма в соавторстве с Тенгизом Тарба.

"Мы шаг за шагом будем создавать некий инструмент для людей, занимающихся активным туризмом. Зайдя на наш сайт, они сначала смогут выбрать, куда хотят поехать, и для этого им будет предоставлена вся необходимая информация. После они смогут получить необходимые советы для совершения этого путешествия во избежание каких-то ошибок, и там же на сайте будет возможность купить экипировку", - отметил он.

Тарба добавил, что "Хаба-Хаба" – это уникальный цифровой проект, не имеющий аналогов во многих странах, в том числе в России. Он также уточнил, что первая часть проекта включает в себя запуск интернет-магазина, где желающие смогут приобрести нужную для активного туризма экипировку с учетом особенностей той или иной местности как в России, так и в Абхазии. Платформа будет наполняться информацией о туристических местах этих стран с описанием маршрутов для активного вида отдыха.

"Это российско-абхазский проект, но так как один из соавторов этого проекта я, то на первом этапе в основном информация будет связана с Абхазией. Дальше она будет дополняться информацией и про Алтай, и Камчатку и про другие регионы России", - уточнил Тарба.

Важной частью "Хаба-Хабы" станет информация о соблюдении необходимых мер безопасности во время путешествия по выбранному маршруту, подчеркнул Тарба. Руководитель фонда "Горная Абхазия" также разъяснил, что означает название проекта.

По его словам,  "Хаба-Хаба" – в переводе с суахили означает "шаг за шагом" или "мало-помалу". Руководствовались создатели ресурса при выборе названия тем, чтобы оно было звучным, запоминающимся и отражало суть проекта, по которому они действительно шаг за шагом будут открывать для пользователей ресурсы мир.  

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