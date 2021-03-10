Гагра вошла в пятерку популярных городов для отдыха в апреле 2021 года

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Гагра вошла в пятерку популярных городов для отдыха у россиян в апреле 2021 года, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Сервис отмечает, что россияне активно начинают выезжать на отдых уже в апреле 2021 года. Они ищут новые впечатления от поездок и стараются изолироваться от толпы туристов, основная масса которых отдыхает летом. Поэтому Tvil.ru определил, какие города популярны у туристов для путешествий и отдыха в середине весны.

Самыми популярными для путешествий в апреле стали: Алушта, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в Российской Федерации, а также Гагра в Абхазии.

Алушта - 1904 ₽ / 8,2 ночи *

Санкт-Петербург – 2257 ₽ / 5,5 ночи

Анапа – 1521 ₽ / 8,9 ночи

Кисловодск – 1548 ₽ / 7 ночей

Гагра – 1093 ₽ / 7,5 ночи

Казань - 2816 ₽ / 3,3 ночи

Калининград – 1133 ₽ / 7,5 ночи

Москва – 3583 ₽ / 3 ночи

Нижний Новгород – 2000 ₽ / 3 ночи

Красноярск – 1500 ₽ / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях

Туристы чаще всего бронируют на апрель номера в отелях — 54,12% и квартиры — 36,28%, реже дома — 8,69%. Большинство предпочитают путешествовать парами - 47,87%. Еще 17,99% семей планируют поездки на весенние каникулы с детьми и 13,87% совершают вояж по городам в одиночку.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жилье на апрель от двух до восьми ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже – в Москве.