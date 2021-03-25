Гагра попала в топ-10 городов для майского отдыха

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Сервис бронирования жилья TVIL.RU составил рейтинг городов и поселков, куда можно поехать отдохнуть на майские праздники в тишине и спокойствии.
Гагра попала в топ 10 направлений, где самая недорогая посуточная аренда жилья на майские праздники.
По данным сервиса, туристы бронируют отдых в начале мая от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 9000 рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Дедеркое, дороже – в Аскате.
Десять городов и поселков для путешествий на майские праздники в 2021 году:
- Дедеркой – 400 рублей/4 ночи *
- Гагра – 1197 рублей/12 ночей
- Домодедово – 2000 рублей/1 ночь
- Андреаполь – 2800 рублей/5 ночей
- Багратионовск – 2900 рублей/4 ночи
- Мисхор – 2948 рублей/7,5 ночи
- Ильинский – 6000 рублей/2 ночи
- Абзаково – 6193 рублей/3,5 ночи
- Выборг – 6750 рублей/1 ночь
- Аскат – 9000 рублей/4 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях