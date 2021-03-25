Гагра попала в топ-10 городов для майского отдыха

Туристы все чаще предпочитают спокойный отпуск на майские праздники. В рейтинг лучших направлений не вошли крупные города с населением более 130 000 человек.

СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Сервис бронирования жилья TVIL.RU составил рейтинг городов и поселков, куда можно поехать отдохнуть на майские праздники в тишине и спокойствии.

Гагра попала в топ 10 направлений, где самая недорогая посуточная аренда жилья на майские праздники.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых в начале мая от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 9000 рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Дедеркое, дороже – в Аскате.

Десять городов и поселков для путешествий на майские праздники в 2021 году:

Дедеркой – 400 рублей/4 ночи *

Гагра – 1197 рублей/12 ночей

Домодедово – 2000 рублей/1 ночь

Андреаполь – 2800 рублей/5 ночей

Багратионовск – 2900 рублей/4 ночи

Мисхор – 2948 рублей/7,5 ночи

Ильинский – 6000 рублей/2 ночи

Абзаково – 6193 рублей/3,5 ночи

Выборг – 6750 рублей/1 ночь

Аскат – 9000 рублей/4 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях