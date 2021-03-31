Пицунда вошла в десятку популярных направлений для коттеджного отдыха в мае

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Абхазский курорт Пицунда попал в десятку направлений, где россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае 2021 года, сообщает TVIL.RU.
В список вошли также Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Углич и другие города России. При этом дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже – в Санкт-Петербурге.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки.
Итак, топ-10 популярных направлений для бронирования коттеджей на май 2021 года выглядит таким образом:
- Ялта – 4182 ₽ / 9,6 ночи *
- Сочи – 8665 ₽ / 15,8 ночи
- Лахденпохья – 6917 ₽ / 3 ночи
- Банное – 6193 ₽ / 3,5 ночи
- Углич - 6900 ₽ / 2 ночи
- Манжерок – 10000 ₽ / 6 ночей
- Абрамцево – 4500 ₽ / 8 ночей
- Пицунда – 1456 ₽ / 9 ночей
- Санкт-Петербург – 32000 ₽ / 1 ночь
- Андреаполь – 2800 ₽ / 5 ночей
*Средняя стоимость ночи в отелях
Больше всего бронируют коттеджи семьи - 35,67%. Примерно поровну распределилось количество бронирований парами и компаниями - 23,57% и 24,84% соответственно, отмечают в TVIL.RU.