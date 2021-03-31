Пицунда вошла в десятку популярных направлений для коттеджного отдыха в мае

В 2021 году в Абхазии ждут до 1,5 миллиона туристов, во многих отелях страны уже фиксируют выросшее число бронирований на лето.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Абхазский курорт Пицунда попал в десятку направлений, где россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае 2021 года, сообщает TVIL.RU.

В список вошли также Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Углич и другие города России. При этом дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже – в Санкт-Петербурге.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки.

Итак, топ-10 популярных направлений для бронирования коттеджей на май 2021 года выглядит таким образом:

Ялта – 4182 ₽ / 9,6 ночи *

Сочи – 8665 ₽ / 15,8 ночи

Лахденпохья – 6917 ₽ / 3 ночи

Банное – 6193 ₽ / 3,5 ночи

Углич - 6900 ₽ / 2 ночи

Манжерок – 10000 ₽ / 6 ночей

Абрамцево – 4500 ₽ / 8 ночей

Пицунда – 1456 ₽ / 9 ночей

Санкт-Петербург – 32000 ₽ / 1 ночь

Андреаполь – 2800 ₽ / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях

Больше всего бронируют коттеджи семьи - 35,67%. Примерно поровну распределилось количество бронирований парами и компаниями - 23,57% и 24,84% соответственно, отмечают в TVIL.RU.