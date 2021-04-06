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Гагра попала в топ популярных направлений у путешественников на машине

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210406/1032161024/Gagra-popala-v-top-populyarnykh-napravleniy-u-puteshestvennikov-na-mashine.html

Список десяти главных направлений составлен на основании запросов туристов парковки рядом с жильем в 2021 году.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Гагра попала в топ-10 направлений популярных у туристов на машине, выяснил сервис бронирования жилья TVIL.RU.

По статистике, путешественники бронируют жилье с парковкой для машины от 1,7 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 7,2 рубля в сутки.

Дешевле всего отдохнуть автопутешественникам в Кисловодске, дороже – в Шерегеше.

Десять популярных направлений для путешествий на машине:

  • Ялта – 3682 рубля / 7,3 ночи
  • Сочи – 2507 рублей / 9,35 ночи
  • Санкт-Петербург – 2655 рублей / 4,7 ночи
  • Гагра – 2113 рублей / 10,1 ночи
  • Москва – 2661 рубль / 2,5 ночи
  • Шерегеш – 7176 рублей / 3,4 ночи
  • Кисловодск – 1686 рублей / 6,3 ночи
  • Казань – 2158 рублей / 3,2 ночи
  • Красноярск – 1723 рубля / 2,69 ночи
  • Ростов-на-Дону – 2127 рублей / 1,7 ночи

Ранее сервис бронирования жилья TVIL.RU составил рейтинг городов и поселков, куда можно поехать отдохнуть на майские праздники в тишине и спокойствии. Гагра также попала в список.

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