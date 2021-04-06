Гагра попала в топ популярных направлений у путешественников на машине

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Гагра попала в топ-10 направлений популярных у туристов на машине, выяснил сервис бронирования жилья TVIL.RU.
По статистике, путешественники бронируют жилье с парковкой для машины от 1,7 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 7,2 рубля в сутки.
Дешевле всего отдохнуть автопутешественникам в Кисловодске, дороже – в Шерегеше.
Десять популярных направлений для путешествий на машине:
- Ялта – 3682 рубля / 7,3 ночи
- Сочи – 2507 рублей / 9,35 ночи
- Санкт-Петербург – 2655 рублей / 4,7 ночи
- Гагра – 2113 рублей / 10,1 ночи
- Москва – 2661 рубль / 2,5 ночи
- Шерегеш – 7176 рублей / 3,4 ночи
- Кисловодск – 1686 рублей / 6,3 ночи
- Казань – 2158 рублей / 3,2 ночи
- Красноярск – 1723 рубля / 2,69 ночи
- Ростов-на-Дону – 2127 рублей / 1,7 ночи
Ранее сервис бронирования жилья TVIL.RU составил рейтинг городов и поселков, куда можно поехать отдохнуть на майские праздники в тишине и спокойствии. Гагра также попала в список.