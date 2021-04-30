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АТОР выяснила, что ждет туристов при возвращении из Абхазии в Россию

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210430/1032330045/ATOR-vyyasnila-chto-zhdet-turistov-pri-vozvraschenii-iz-Abkhazii-v-Rossiyu.html

Корреспондент "Вестника АТОР" посетил Абхазию, чтобы проверить, что ждет туристов при возвращении в Россию.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. На въезд в Абхазию действует обычный режим пропуска через границу, туристы проходят без справок ПЦР-тестов, на обратном пути никто не проверяет соблюдение правил Роспотребнадзора, следует из материала, опубликованного на сайте Ассоциации туроператоров России.

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Решение Роспотребнадзора, согласно которому россияне по прибытии на родину из-за рубежа должны сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции вступило в силу 15 апреля. Позже ведомство уточнило, что с 1 мая тест надо будет сдавать дважды с интервалом не менее суток.

Эти требования не применяются в отношении россиян, зарегистрированных в Краснодарском крае и посетивших Абхазию, а также граждан, проживающих в республике, которые приезжают в Россию на работу, учебу или по другим краткосрочным делам.

Главный санврач России Анна Попова заявила на совещании с президентом России, что санитарно-карантинный контроль на границе России усилен на всех видах пунктов пропуска, и это позволяет не допустить распространения мутаций COVID-19.

Корреспондент "Вестника АТОР" побывал в Абхазии 25-29 апреля в рамках пресс-тура, организованного туроператором "Интурист".

Как пишет издание, у российских туристов на въезде в Абхазию, не требуют ПЦР-тестов. Ранее президент Аслан Бжания заявлял в интервью ТАСС, что республика не намерена изменять или усложнять условия въезда, и ожидает в этом году большое количество туристов из России.

О необходимости сдавать тест при возвращении никто туристов при въезде на территорию Абхазии не оповещает. Информационных стендов Роспотребнадзора, оповещающих о необходимости сдачи тестов гражданами России при возвращении на родину, на обратном пути из Абхазии нет, несмотря на то, что ведомство обещало их установить, пишет АТОР.

Корреспондент "Вестника" отметил, что, в соответствии с указаниями Роспотребнадзора до пересечения границы он заполнил форму прибывающего на портале Госуслуг, отметив в графе "пункт пропуска" "Адлер (автомобильный)", а в графе "Средство передвижения при въезде" – "пеший".

© Sputnik / Леон Адлейба
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В случае, если граница пересечена на автомобиле, необходимо указать государственный регистрационный номер личного транспорта или трансферной машины, если туристы прибывают на трансфере. 

После заполнения формы на сайте Госуслуг пришло уведомление об оказании услуги и QR-код для предъявления сотрудникам Роспотребнадзора на границе. Однако, как отмечают в АТОР, на абхазско-российской границе 29 апреля сотрудников ведомства не было.

Бумажных анкет прибывающего в Россию никто туристам не раздавал, QR-коды также никто не проверял. Сотрудники погранслужбы не предупреждали о необходимости сдачи теста, однако Роспотребнадзор в своем официальном Instagram-аккаунте ранее заявлял, что у пограничников нет такой обязанности. 

Ранее пресс-служба Минздрава Абхазии сообщала, что в пятницу 30 апреля министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия обсудит с руководителем Роспотребнадзора, главным санврачом России Анной Поповой организацию перехода через абхазо-российскую границу в период туристического сезона.

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