Международный турфорум "Абхазия-страна души 2021" пройдет в Абхазии в мае

Туристический форум "Абхазия-страна души 2021" нацелен на развитие диалога и обмен опытом в туристической сфере.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Международный туристический форум "Абхазия – страна души 2021" пройдет в Сухуме с 12 по 16 мая, сообщила пресс-служба Министерства туризма Абхазии.

Цель мероприятия - создание коммуникативной среды с помощью ресурсов государственных и общественных структур, бизнес-сообщества и других институтов для обмена опытом, установления диалога и поддержки инициатив по повышению уровня сервиса и безопасности туризма, продвижение и развитие туристского потенциала Абхазии и России, внедрение современных информационных цифровых технологий.

В рамках форума состоится выставка объектов туристской индустрии. На стендах представители гостиничного и туристического бизнеса смогут представить гостям и участникам форума традиционные и новые туристические продукты, рассказать про новые туристические направления и найти партнеров для дальнейшего сотрудничества. Также состоятся сессии, круглые столы, дискуссии и презентации.

В интервью изданию "Аргументы и факты" министр туризма Теймураз Хишба рассказал, что министерство представит новую концепцию отдыха для российских туристов.

"Мы серьезно подошли к разработке новой концепции, которую представим общественности на туристическом форуме. В нее вошли и новые цифровые продукты, и новые системы контроля качества сервиса, которому мы уделим в этом году особое внимание. Большое внимание уделено развитию гастрономического туризма" - сказал он.

В форуме примут участие президент Абхазии Аслан Бжания, чрезвычайный и полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова, сопредседатель Клуба защиты прав туриста, эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев, председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

Организаторы форума: Министерство туризма Абхазии, Общественный совет Ростуризма, Торгово-промышленная палата Абхазии, Издательский дом "Аргументы и факты" и Всероссийское объединение туристов.

Партнеры Международного форума: туристический оператор "Библио-Глобус", турфирмы "Пегас" и "Travel.ru", Институт международного права и экономики им. Грибоедова и др.

Информационный партнер форума Международное информационное агентство Sputnik Абхазия.