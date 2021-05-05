Гагра попала в топ-10 направлений для романтического отдыха в мае

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU составил рейтинг городов и курортов, популярных у туристов для романтического отдыха в мае.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых востребованных направлений у туристов для романтического отдыха, по данным сервиса TVIL.RU.

В список попали:

Севастополь 2972 рубля 4 ночи Сочи 1605 рублей 9 ночей Санкт-Петербург 2685 рублей 4 ночи Кисловодск 1611 рублей 6 ночей Казань 2444 рубля 3 ночи Тула 2178 рублей 1 ночь Нижний Новгород 2177 рублей 3 ночи Гагра 2312 рублей 6 ночей Чемал 4667 рублей 3 ночи Москва 2330 рублей 2 ночи

По данным сервиса, пары бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки.

При этом отмечается, что дешевле всего отдохнуть вдвоем в Сочи, дороже – в Чемале.

Чаще всего пары бронируют номера в отелях, 75%, квартиры предпочитают 21%. В среднем, отдых в мае обойдется в чуть более 12,5 тысячи рублей.