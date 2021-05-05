Гагра попала в топ-10 направлений для романтического отдыха в мае

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых востребованных направлений у туристов для романтического отдыха, по данным сервиса TVIL.RU.
В список попали:
|Севастополь
|2972 рубля
|4 ночи
|Сочи
|1605 рублей
|9 ночей
|Санкт-Петербург
|2685 рублей
|4 ночи
|Кисловодск
|1611 рублей
|6 ночей
|Казань
|2444 рубля
|3 ночи
|Тула
|2178 рублей
|1 ночь
|Нижний Новгород
|2177 рублей
|3 ночи
|Гагра
|2312 рублей
|6 ночей
|Чемал
|4667 рублей
|3 ночи
|Москва
|2330 рублей
|2 ночи
По данным сервиса, пары бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тысячи рублей в сутки.
При этом отмечается, что дешевле всего отдохнуть вдвоем в Сочи, дороже – в Чемале.
Чаще всего пары бронируют номера в отелях, 75%, квартиры предпочитают 21%. В среднем, отдых в мае обойдется в чуть более 12,5 тысячи рублей.