Гагра вошла в десятку городов популярных у туристов-одиночек

В списке городов, куда можно поехать одному в мае, Гагра занимает седьмое место. Остальными городами стали: Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Ярославль.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых популярных городов у туристов, путешествующих в одиночку. Рейтинг определил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Список городов составили:

Ялта 2225 рублей 5,5 ночи* Калининград 1425 рублей 7 ночей Санкт-Петербург 2459 рублей 6 ночей Москва 1486 рублей 3 ночи Краснодар 628 рублей 1 ночь Красноярск 1838 рублей 2 ночи Гагра 400 рублей 17 ночей Екатеринбург 400 рублей 3 ночи Казань 1725 рублей 2 ночи Ярославль 2460 рублей 2 ночи



*Средняя стоимость ночи в мае 2021

По статистике, одиночки бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, Екатеринбурге и Краснодаре (менее тысячи рублей в сутки), дороже – в Ярославле. В среднем, отдых в мае на одного обойдется в 8940 рублей.

Отмечается, что туристы, путешествующие в одиночку, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелах – 82%, всего 15% останавливаются в квартирах.