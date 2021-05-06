Гагра вошла в десятку городов популярных у туристов-одиночек

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых популярных городов у туристов, путешествующих в одиночку. Рейтинг определил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.
Список городов составили:
|Ялта
|2225 рублей
|5,5 ночи*
|Калининград
|1425 рублей
|7 ночей
|Санкт-Петербург
|2459 рублей
|6 ночей
|Москва
|1486 рублей
|3 ночи
|Краснодар
|628 рублей
|1 ночь
|Красноярск
|1838 рублей
|2 ночи
|Гагра
|400 рублей
|17 ночей
|Екатеринбург
|400 рублей
|3 ночи
|Казань
|1725 рублей
|2 ночи
|Ярославль
|2460 рублей
|2 ночи
*Средняя стоимость ночи в мае 2021
По статистике, одиночки бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, Екатеринбурге и Краснодаре (менее тысячи рублей в сутки), дороже – в Ярославле. В среднем, отдых в мае на одного обойдется в 8940 рублей.
Отмечается, что туристы, путешествующие в одиночку, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелах – 82%, всего 15% останавливаются в квартирах.