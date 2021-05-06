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Гагра вошла в десятку городов популярных у туристов-одиночек

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210506/1032361150/Gagra-voshla-v-desyatku-gorodov-populyarnykh-u-turistov-odinochek.html

В списке городов, куда можно поехать одному в мае, Гагра занимает седьмое место. Остальными городами стали: Ялта, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Ярославль.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку самых популярных городов у туристов, путешествующих в одиночку. Рейтинг определил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Список городов составили:

Ялта 2225 рублей 5,5 ночи*
Калининград 1425 рублей 7 ночей
Санкт-Петербург 2459 рублей 6 ночей
Москва 1486 рублей 3 ночи
Краснодар 628 рублей 1 ночь
Красноярск 1838 рублей 2 ночи
Гагра 400 рублей 17 ночей
Екатеринбург 400 рублей 3 ночи
Казань 1725 рублей 2 ночи
Ярославль 2460 рублей 2 ночи


*Средняя стоимость ночи в мае 2021

По статистике, одиночки бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 17 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, Екатеринбурге и Краснодаре (менее тысячи рублей в сутки), дороже – в Ярославле. В среднем, отдых в мае на одного обойдется в 8940 рублей.

Отмечается, что туристы, путешествующие в одиночку, чаще всего бронируют номера в отелях и хостелах – 82%, всего 15% останавливаются в квартирах.

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