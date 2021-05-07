Туризм и сельское хозяйство: деловой форум "VISIT APSNY" пройдет в Гагре

Темы, которые будут обсуждать на деловом форуме "VISIT APSNY", – взаимодействие сельского хозяйства и туризма, гостеприимство как фактор развития туристической отрасли.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Деловой форум "VISIT APSNY" с участием абхазских и российских экспертов пройдет в Гагре 11 мая, рассказала в интервью Sputnik организатор – президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Она отметила, что из-за ситуации с распространением COVID-19, третий форум "VISIT APSNY" в этом году пройдет без выставки, будет только заседание.

"В ходе форума мы будем обсуждать туризм как импульс развития сельского и фермерского хозяйства. Вопрос очень интересный, поговорим об этом с нашими экспертами, с теми, кто работает в сельском хозяйстве и в туризме", - отметила Анна Калягина.

Кроме того, она добавила, что на форуме будут обсуждать тему, как можно поддержать абхазских сельхозпроизводителей именно в туристический сезон. "Я думаю, что будет очень интересно, мы хотим, чтобы как можно больше участников к нам присоединилось", - сказала Калягина.

Во второй части форума участники обсудят тему "Гостеприимство как фактор туристической привлекательности Абхазии".

"Мы будем презентовать "Академию гостеприимства", которую мы общими усилиями открыли в "Абхазском союзе туризма", и продолжим мастер-классы во время туристического сезона, так как учиться надо на практике. Вся деловая программа пройдет в один день, 10-го числа к нам приезжают местные эксперты и гости, а также из России, кто-то уже приехал. Хотелось бы побольше задействовать местных – Министерство туризма, Минсельхоз, Абхазский госуниверситет – и обсудить наши вопросы изнутри", - говорит она.

Председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Денис Соломко – один из организаторов форума. Он также имеет немалый опыт работы в туристической отрасли, поэтому отмечает важность сближения туротрасли с сельским хозяйством.

"Давно назрела необходимость сращивания или, по крайней мере, синхронизации работы сельского и фермерского хозяйства с туризмом. Особенно явно эта картина для меня вырисовалась, когда я начал заниматься туризмом и сельским хозяйством. Когда я оказался в этих двух средах, начал понимать, что эти два направления обязаны работать вместе, дополняя друг друга", - подчеркнул Соломко.

Задача номер один для абхазских производителей, за исключением крупных компаний, как "Вина и воды Абхазии", которые выходят на экспорт, – обеспечить внутренний рынок, говорит Денис Соломко.

"Потому что у нас основанная часть продуктов питания – это импортная продукция, нам нужно сперва заместить ее, потом уже говорить о том, чтобы выходить на импорт. Но в плане импорта я немного по-другому смотрю на эту ситуацию, к примеру – к нам приезжает турист и употребляет какой-то продукт, произведенный в Абхазии, это импорт или насыщение внутреннего рынка? Это можно считать импортом, потому что объем рынка в летний период сильно увеличивается. При этом, покупая продукты питания в России, большую часть денег, которые привозят туристы, вымываем из экономики, закупая продукты в России. Эти средства могли бы оставаться в Абхазии", - подчеркнул он.

Одна из задач, стоящих перед деловым форумом "VISIT APSNY", – найти пути, которые могли бы наладить взаимодействия сельского и фермерского хозяйства с туристической отраслью, выяснить потребности туризма – какая продукция востребована и как обеспечить ее необходимый объем. Для развития сельского хозяйства нужно сосредоточить свое внимание на восточной части Абхазии, где эта отрасль имеет больше перспективы, подытожил Денис Соломко.