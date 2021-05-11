"Заманить" и не отпустить: как привлечь туристов обсудили на "Visit Apsny"

Третий Международный деловой форум "Visit Apsny" прошел в Гагре во вторник 11 мая. На форуме, в частности, рассматривали гостеприимство как фактор туристической привлекательности Абхазии.

О том, какой опыт Абхазия может перенять у регионов России, как "заманить" и задержать туриста, какие проблемы испытывает направление сервиса и услуг и какие специальности предпочитают будущие абитуриенты, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

"Приманки" для туристов

Гостеприимство и его формы – неотъемлемая часть развития курортного бизнеса, в таком мнении солидарны спикеры делового форума " Visit Apsny". Президент "Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства" из Ростова-на-Дону Елена Папиж поделилась опытом, который успешно используется в этом регионе России и который может перенять Абхазия.

По ее словам, так как Ростов зачастую служит транзитным маршрутом для туристов, следующих на юг, пришлось придумать способ задержать их там хотя бы на несколько дней. Такой "приманкой стала" ростовская сельдь. В курортный период в этом городе России проводится фестиваль в честь этой рыбы, и команда профессионалов, состоящая из представителей местных властей и бизнес-сообщества, разработала план "соблазнения" туристов излюбленной многими рыбой. Ростовские рестораны и объекты общепита в этот отрезок времени предлагают всевозможные блюда из сельди, а пункты питания, где делают "ставку" на сельдь, расположены по маршруту, которым пользуются туристы.

Руководитель проекта "Horecaclub", партнер "Абхазского союза туризма" Анна Папиж уверена, что успешно развивать туризм в любой стране без профессионального подхода, квалифицированных специалистов невозможно. Она подчеркнула необходимость в умении удержать каждого гостя страны, и в этом плане следует повышать сервис обслуживания. Для достижении этой задачи в Абхазии заработает "Академия гостеприимства", где желающие смогут обучиться искусству гостеприимства, конфликтологии, этикету и сервису, культуре общения, овладеть программой обучения горничных, санитарной безопасности, будут работать курсы для администраторов, управляющих отелей и ресторанов, курсы для официантов.

В своей презентации Папиж обратила внимание, что среди всех услуг в сфере туризма выделяются отельный, ресторанный бизнес, а также деятельность кафе. При этом она подчеркнула, что уже прошли времена, когда высоко оценивался отдельно взятый специалист - сейчас работодатели отдают предпочтение тем, кто быстро учится и умеет одновременно заниматься несколькими делами.

Обучение специалистов

В гостиничном бизнесе две основные проблемы - сезонность и сервис, сказала эксперт государственной системы классификации отелей Юлия Прибыткова и отметила, что сервису нужно обучаться и, если этого не делать, то гостей будет меньше ожидаемого количества. Расслабляться нельзя.

"Российский турист сейчас очень требовательный и осведомленный об уровне сервиса, о законодательстве, о том, каким должен быть отель и персонал, в какой момент им должны улыбнуться. Поэтому, если вы не научите свой персонал соответствовать, поверьте, гость просто уедет", - предупредила она.

Президент "Абхазской ассоциации туризма" Анна Калягина подчеркнула, что основная проблема заключается не в нехватке квалифицированного потенциала, а в их физическом отсутствии с учетом малого количества населения страны.

Директор Гагрского гуманитарно-промышленного техникума Лаша Кехирипа с сожалением отметил, что зачастую выпускники возглавляемого им учреждения не могут найти работу по специальности. В пример он привел выпуск прошлого года, когда выпустились 60 учеников, и только 20 из них трудоустроены. Более того, в последние годы он наблюдает снижение интереса абитуриентов к специальностям, связанным с туризмом и сервисом.

По его словам, опрос среди учеников школ показал, что сфера туризма на последнем месте в списке их интересов. Превалируют такие направления, как работа в правоохранительных органах, в сфере общепита и медицине. Как показывает практика, большая часть выпускников техникума вскоре после трудоустройства бросают работу по специальности и начинают трудиться в сфере торговли. Кехирипа это связывает с тем, что торговля в стране - явление круглогодичное.

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