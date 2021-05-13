Абхазия попала в топ-направлений для отдыха на море в мае

Аналитическая служба Ассоциации российских туроператоров (АТОР) изучила минимальные цены на путевки на море с вылетом в последнюю неделю мая на десять дней на двоих, с учетом самолета, проживания и питания.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Курорты Абхазии занимают второе место среди туристических бюджетных направлений для отдыха у моря в мае-июне 2021 года в пределах 26-28 тысяч рублей, сообщает Вестник АТОР.

Отмечается, что после закрытия Турции приостановки авиасообщения России с Турцией и Танзанией до 1 июня временно нет турецких направлений и Занзибара, спрос на Абхазию вырос. Поездка в республику обойдется как минимум в 26 тысяч рублей.

Самый дешевый тур на море на десять дней в конце весны можно приобрести за 23 тысячи рублей - на курорты Крыма. Там с начала месяца цены упали в среднем на 40%.

Отдых в Сочи и Анапе обойдется дороже и будет стоить 28 тысяч рублей, но это все равно в два раза меньше, чем в период майских праздников.

За путевку в Грецию придется отдать не менее 66 тысяч рублей. Отпуск на Кипре стоит не дешевле 80 тысяч рублей. Эмираты — чуть дороже, тур можно купить за 88 тысяч рублей. Отдых на Кубе — дороже уже в два раза: десять дней в этом экзотическом месте стоят не менее 160 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что "средний" тур на юг России и в Абхазию не может стоить дешевле 63-90 тысяч рублей на двоих. При этом Абхазия в топе рейтинга отдыха как по минимальным, так и по средним ценам.