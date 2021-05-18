Экскурсионные автобусы будут въезжать в Абхазию по упрощенной процедуре

Минтуризма Абхазии призвало все организации, занимающиеся экскурсионной деятельностью, руководствоваться в работе распоряжением президента от 13 мая.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение, регламентирующее порядок и контроль пропуска автотранспортных средств, перевозящих туристов и экскурсантов, а также обеспечение их безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства туризма республики.

Согласно распоряжению, на 9-й отдел Государственной службы охраны Абхазии возлагаются следующие обязанности:

согласовать с таможенной и пограничной службами план мероприятий по организации пропуска автотранспортных средств, перевозящих туристов, экскурсантов;

для ускорения пограничного и таможенного контроля разрешить движение транспорта, перевозящего туристов и экскурсантов (автобусов и микроавтобусов) по полосе, выделенной для спецтранспорта;

обязательным требованием является присутствие в автобусах и микроавтобусах с организованными группами туристов сотрудников 7-го отдела Госслужбы охраны, прикрепленного в качестве сопровождающего;

разрешить посадку туристов и экскурсантов в транспортные средства, организованно въезжающие в Абхазию, на площадке 9-го отдела Госслужбы охраны;

автотранспорт с туристами досматривать вне очереди, допуская досмотр в салоне автотранспорта без высадки пассажиров.

При этом отмечается, что все сопровождающие лица, гиды, должны иметь при себе списки туристов, сопровождающих их лиц, водителей с приложением копий паспортов.

На выезде из Абхазии сопровождающее лицо должно предъявить заверенные списки с приложениями копий паспортов туристов.

Старший оперативный уполномоченный 9-го отдела, заступающий на суточное дежурство должен вести оперативный и статистический учет всего транспорта, перемещающегося через границу, а также предоставлять эту информацию ежесуточно начальнику ГСО.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на и.о. начальника ГСО полковника Зураба Зантария.