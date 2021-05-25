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Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха пар без детей

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210525/1032487124/Gagra-voshla-v-top-10-populyarnykh-gorodov-dlya-otdykha-par-bez-detey.html

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города и курорты выбирает больше всего пар, отдыхающих без детей.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха без детей, сообщает сервис бронирования жилья TVIL.RU.

Сервис отмечает, что туристы стали чаще бронировать жилье, чтобы отдохнуть без детей. С этой целью они выбирают объекты размещения, где не принимают семьи с детьми.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами летом 2021 года и выглядит таким образом:

  • Ялта – 3510 ₽ / 8 ночей *
  • Сочи – 2247 ₽ / 10 ночей
  • Санкт-Петербург – 2980 ₽ / 5 ночей
  • Гагра – 2130 ₽ / 10 ночей
  • Кисловодск – 1618 ₽ / 8 ночей
  • Москва – 3133 ₽ / 3 ночи
  • Петрозаводск – 4758 ₽ / 6 ночей
  • Калининград – 2198 ₽ / 8 ночей
  • Казань – 2666 ₽ / 3 ночи
  • Ростов-на-Дону - 2343 ₽ / 1 ночь

*Средняя стоимость ночи летом 2021

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жилье для отдыха без детей на лето от одной до 10 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Петрозаводске.

Ранее Гагра вошла в топ направлений для туристов одиночек и туристов, отдыхающих с домашними питомцами.
 

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