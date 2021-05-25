Гагра вошла в топ-10 популярных городов для отдыха пар без детей

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города и курорты выбирает больше всего пар, отдыхающих без детей.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха без детей, сообщает сервис бронирования жилья TVIL.RU.

Сервис отмечает, что туристы стали чаще бронировать жилье, чтобы отдохнуть без детей. С этой целью они выбирают объекты размещения, где не принимают семьи с детьми.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами летом 2021 года и выглядит таким образом:

Ялта – 3510 ₽ / 8 ночей *

Сочи – 2247 ₽ / 10 ночей

Санкт-Петербург – 2980 ₽ / 5 ночей

Гагра – 2130 ₽ / 10 ночей

Кисловодск – 1618 ₽ / 8 ночей

Москва – 3133 ₽ / 3 ночи

Петрозаводск – 4758 ₽ / 6 ночей

Калининград – 2198 ₽ / 8 ночей

Казань – 2666 ₽ / 3 ночи

Ростов-на-Дону - 2343 ₽ / 1 ночь

*Средняя стоимость ночи летом 2021

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жилье для отдыха без детей на лето от одной до 10 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Петрозаводске.

Ранее Гагра вошла в топ направлений для туристов одиночек и туристов, отдыхающих с домашними питомцами.

