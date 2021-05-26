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Гагра попала в десятку популярных направлений для автотуризма

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210526/1032496794/Gagra-popala-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-avtoturizma.html

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления наиболее популярны для автомобильного путешествия этим летом.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Гагра вошла в топ-10 популярных городов для путешествий на автомобиле, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

По данным сервиса, за последние два года автомобильный туризм набирает популярность и в России, и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий, останавливаются на отдых в специально оборудованных автокемпингах.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от двух до 13 ночей и тратят от 1,9 до 11,5 тысячи рублей в сутки.

Список десяти популярных направлений для автотуризма:

  • Евпатория – 3984 ₽ / 13 ночей *
  • Анапа – 7500 ₽ / 11 ночей
  • Гагра – 2713 ₽ / 12 ночей
  • Калининград – 3902 ₽ / 7 ночей
  • Таганрог – 1905 ₽ / 10 ночей
  • Байкальск – 3867 ₽ / 10 ночей
  • Банное - 5286 ₽ / 3,5 ночи
  • Петродворец – 8500 ₽ / 3 ночи
  • Пряжа - 11500 ₽ / 2 ночи
  • Руза – 3600 ₽ / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи летом 2021
 

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