Гагра попала в десятку популярных направлений для автотуризма

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Гагра вошла в топ-10 популярных городов для путешествий на автомобиле, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.
По данным сервиса, за последние два года автомобильный туризм набирает популярность и в России, и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий, останавливаются на отдых в специально оборудованных автокемпингах.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от двух до 13 ночей и тратят от 1,9 до 11,5 тысячи рублей в сутки.
Список десяти популярных направлений для автотуризма:
- Евпатория – 3984 ₽ / 13 ночей *
- Анапа – 7500 ₽ / 11 ночей
- Гагра – 2713 ₽ / 12 ночей
- Калининград – 3902 ₽ / 7 ночей
- Таганрог – 1905 ₽ / 10 ночей
- Байкальск – 3867 ₽ / 10 ночей
- Банное - 5286 ₽ / 3,5 ночи
- Петродворец – 8500 ₽ / 3 ночи
- Пряжа - 11500 ₽ / 2 ночи
- Руза – 3600 ₽ / 3 ночи
*Средняя стоимость ночи летом 2021