Гагра попала в десятку популярных направлений для автотуризма

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления наиболее популярны для автомобильного путешествия этим летом.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Гагра вошла в топ-10 популярных городов для путешествий на автомобиле, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

По данным сервиса, за последние два года автомобильный туризм набирает популярность и в России, и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий, останавливаются на отдых в специально оборудованных автокемпингах.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от двух до 13 ночей и тратят от 1,9 до 11,5 тысячи рублей в сутки.

Список десяти популярных направлений для автотуризма:

Евпатория – 3984 ₽ / 13 ночей *

Анапа – 7500 ₽ / 11 ночей

Гагра – 2713 ₽ / 12 ночей

Калининград – 3902 ₽ / 7 ночей

Таганрог – 1905 ₽ / 10 ночей

Байкальск – 3867 ₽ / 10 ночей

Банное - 5286 ₽ / 3,5 ночи

Петродворец – 8500 ₽ / 3 ночи

Пряжа - 11500 ₽ / 2 ночи

Руза – 3600 ₽ / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи летом 2021

