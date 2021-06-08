Ассоциация российских туроператоров предсказала Абхазии туристический бум

Абхазия летом 2021 года ожидает до полутора миллионов туристов. За майские каникулы курорты страны посетили более 150 тысяч.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Абхазию летом 2021 года ждет наплыв российских туристов и туристический бум, пишет портал Ассоциации российских туроператоров.

Эксперты объясняют свои прогнозы тем, что для въезда в республику не нужна ПЦР-диагностика на коронавирус, тесты не проводятся и по прибытии, карантинные меры не действуют, въехать в страну можно по российскому паспорту. К тому же Абхазия - единственная страна, при возвращении из которой россиянам не нужно сдавать ПЦР-тестов на COVID-19, и цены в этом сезоне одни из самых доступных.

Корреспондент Вестника АТОР посетил четыре абхазских курорта - Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум, а также озеро Рица и другие достопримечательности, чтобы рассказать о преимуществах этого направления.

Трансфер от аэропорта Сочи в Гагру занимает 30-40 минут. В этом году в городе открылась обновленная колоннада. Как отмечает корреспондент АТОР, в Гагре активно приводится в порядок парк и набережная.

Он также советует посетить в старой Гагре ресторан "Гагрипш". В 1902 году принц Ольденбургский купил красивое деревянное здание будущего ресторана "Гагрипш" на всемирной выставке в Париже. "Гагрипш" в разобранном виде привези в Абхазию. При монтаже здания не применялся металлический крепеж. Ни внутри, ни снаружи не было использовано ни единого гвоздя.

Ресторан посещали Николай II, Иосиф Сталин, Антон Чехов, Иван Бунин, Федор Шаляпин и Максим Горький. В "Гагрипше" проходили съемки фильма "Зимний вечер в Гаграх".

До нашего времени здание дошло практически в первозданном виде, несмотря на множество реконструкций. Это касается и внешности, и интерьера.

Корреспондент также составил обзор гагрских отелей, в которых можно отдохнуть этим летом.

После Гагры АТОР советует выдвинуться в Пицунду, которая поражает своей природой, "курорт утопает в соснах", и чистым морем.

Среди достопримечательностей, которые обязательно советуют посетить в Абхазии - озеро Рица, Голубое озеро, дорога через Юпшарский каньон, "Молочный водопад". Особое внимание уделяется дачам Сталина, которых в Абхазии было построено пять: дача на Холодной речке, в 15 километрах от Гагры, в Новом Афоне, на озере Рица, в Сухумском районе и в Мюссере.

Новый Афон также попал в список обязательного посещения. В частности такие достопримечательности, как Новоафонская пещера, Новоафонский монастырь, храм Симона Кананита, железнодорожная станция Пцырцха.

Туристический обзор не обошел стороной и столицу Абхазии - Сухум. При этом из многочисленных достопримечательностей города особое внимание уделили Сухумскому центральному рынку.