Открыты для всех: пансионат "Ауадхара" готов к приему гостей в сезоне 2021года

Пансионат расположен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников "Ауадхара".

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Пансионат "Ауадхара" готов к приему постояльцев в сезоне 2021 года, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Эдлан Багателия.

"Мы готовы принять всех, у кого есть желание отдохнуть у нас, как гостей страны, так и местных жителей. На сегодня у нас готово 80 мест. В этом году у нас запущены новые коттеджи, корпусы пансионата оснащены недостающим инвентарем для того, чтобы сделать еще комфортнее отдых наших постояльцев", - отметил он.

Багателия добавил, что на территории пансионата строится второй корпус с номерным фондом, но к сезону 2021 года завершить работы не успели из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса. Он надеется, что в будущем году новый корпус будет запущен.

Цены за проживание в "Ауадхаре" остались на уровне прошлогодних. По словам Багателия, доходная часть объекта не позволяет самостоятельно развиваться, и большая часть заработка тратится на его содержание, оплату труда сотрудников.

Стоимость жилья в сутки для местного населения и гостей страны разнятся. Как объяснил Багателия, по решению Рицинского национального парка, для жителей страны действуют льготные тарифы.

"На территории пансионата расположены десять домов по пять койко-мест. Для местных в сутки аренда одного такого коттеджа стоит 3000 рублей. В августе – 4500 рублей. Это связано с тем, что нашим гражданам сложно платить больше. Туристы платят 5000 тысяч рублей вне зависимости от месяца", - уточнил он.

По словам Багателия, большая часть постояльцев пансионата "Ауадхара" - это местные жители. Туристов в процентном соотношении не так много. Бронирование коттеджей в нынешнем курортном сезоне уже началось, но пока не на 100%. На август забронированы почти все номера.